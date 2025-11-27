浪貓突然翻臉不認人？女子「認錯貓」鬧烏龍讓網友笑翻！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日網路上一名女子分享一段「認錯貓」的趣事，引發網友熱烈討論，她原本以為自己經常餵食的流浪貓突然變得冷淡，不僅叫了沒有反應，甚至完全無視女子的存在，讓她一度感到非常難過，直到真相曝光後才讓網友紛紛笑翻。

該名女子表示，平時她都會固定投餵一隻熟悉的流浪小貓，雙方不僅感情融洽，也已經建立起一定的互動默契，然而當天女子照常走到定點，看到一隻外型相似的貓，便開始呼喚對方的名字，沒想到那隻貓竟完全沒有反應，表情甚至看起來有些茫然。

真正的小貓在聽到聲音後便一路狂奔過來，女子才知道原來是自己鬧烏龍

(示意圖/Unsplash)

女子因連續叫了好幾聲都被冷處理，讓她一度困惑小貓是否對她「變心」，直到她再往前走了幾步時，突然聽到遠處傳來非常熟悉，且帶點著急的喵叫聲，女子才意識到原來自己叫錯貓了，而真正的小貓在聽到聲音後便一路狂奔過來。

小貓一邊高速朝向女子狂奔，一邊大聲喵喵叫，彷彿在喊「我在這裡！不要認錯貓了」，牠的反應十分激動，讓女子當場忍不住邊笑邊道歉，故事曝光後立刻引起網上熱議，網友們笑稱「居然是烏龍一場」、「小貓真的著急」、「好像偷吃被抓包的感覺」、「終究還是錯付了」。