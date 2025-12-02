浪貓「白吃白喝」多年卻不親近？女子最終靠著小貓成功感化！

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日發生一起暖心的寵物故事，一名長期照顧社區流浪貓多年的女子，驚喜發現社區內一隻拒絕親近人類的知名「白嫖貓」竟悄悄懷孕生下一窩小奶貓，更令人意外的是，最終女子竟成功感化了貓媽媽，幫助一整窩幼崽全數找到新歸宿。

據了解，這名女子長期在社區內照顧許多流浪貓咪，而其中一隻經常在她住家附近徘徊的小貓，雖然願意以吃食物的方式，來接納女子的善意，卻始終保持著警戒，排斥和任何人親近接觸，讓她笑說，自己就像「熱臉貼冷屁股」持續了一場好幾年的單方面深情追逐。

廣告 廣告

不過在幾個月前，故事迎來了轉折，某日女子發現花園裡突然多出一窩小奶貓，幼崽的外貌特徵與那隻熟悉的「白嫖貓」極其相似，她細心觀察一段時間後，確認了那隻常年吃飯卻不給摸的小貓，顯然已經成為一家之母。

女子最終還是感化了不願親近人類的母貓，甚至收編了這窩小貓

(示意圖/Unsplash)

起初女子並未急著靠近，而是延續過往的方式以食物建立信任，循序漸進縮短彼此的距離，終於她的多年付出得到了回報，母貓不僅慢慢願意接受接觸，甚至還讓女子收編這窩小貓，她長期堅持的善意最終成功換來了回應。

女子的故事傳開後，小奶貓們迅速被親友圈「瓜分」，她自己留下兩隻，閨蜜也領走兩隻，另一位曾向她領養狗的朋友更在第一時間預約其中一隻，至於貓媽媽，若能逐漸適應家貓生活，女子希望好好收養，若仍習慣自由狀態，則會幫牠進行TNR手術後，再讓牠繼續留在熟悉的社區裡生活。