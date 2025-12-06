民視

浪費食物？英公民團體「闖倫敦塔潑卡士達醬」 動機曝光了

民視新聞網

即時中心／林耿郁報導

在想什麼？英國倫敦塔昨（6）天遭示威者闖入，潑灑卡士達醬與蘋果酥碎片，理由是他們希望改變政治與稅制；倫敦警察廳（Met Police）表示，事件造成王冠展示櫃外部受污損，4名抗議人士也因涉嫌刑事破壞遭逮。

迷惑行為！BBC報導，這起事件發生於英國時間6日上午10點多。一個自稱「奪回權力（Take Back Power）」的公民團體宣稱對此次亂丟食物負責，並發布作案影像。

畫面中可見一名示威者，將裝有蘋果酥的鋁盤直接砸向展示櫃玻璃，另一人則往櫃子前方倒上大量亮黃色卡士達醬，同時喊出「民主已經崩解」與「英國已經破碎」等口號表達不滿。

遭波及的展示櫃內，放置的是「帝國王冠（Imperial State Crown）」，此王冠通常由君主於正式典禮上佩戴；包括英王查爾斯三世於2023年加冕典禮後，離開西敏寺時，頭上佩戴的就是這頂皇冠。

事發後，倫敦塔內的珠寶館（Jewel House）暫停對外開放，警方則入內蒐證。

2024年7月17日，英王查爾斯三世頭戴帝國王冠，出席倫敦上議院開幕典禮。（資料照／美聯社提供）

「奪回權力」聲稱，本次行動目的，是要求英國政府成立常設性的「公民議會（House of the People）」，並賦予其可課徵「極端財富稅」與推動政策改革的權力，藉此縮減貧富差距。

英國警政部長瓊斯（Sarah Jones）批評抗爭者「令人不齒」，強調「主抗議的權利，與不可接受的破壞行為間有「明確界線」。

倫敦塔管理單位Historic Royal Palaces回應，帝國王冠未受任何損害，僅展示櫃外部遭弄髒。現場經過清潔後，已於下午重新對外開放。


