"浪"愛無限！歌仔戲宣導尊重生命

接地氣的表演，用歌仔戲教孩子尊重生命，在高雄這場公益演出，跨界合作傳達尊重生命、善待動物的精神。

周處想來除三害，老虎一時大意，掉入山豬吊的圈套。 "台灣動物緊急救援小組"演員 鍾淑薇「 到底是什麼人這麼壞啦。」

不只山中老虎，海裡魚蝦也不保。 "海龜"演員 曾彥詳「 救人喔 不是 是救魚喔，這隻小魚受重傷了。」

"小魚"演員 倪藝云「 我沒怎麼樣 多謝龍君。」

"龍王"演員 陳子琥「 這是什麼 (人類的吸管) 啊，三番兩次破壞汙染，害我們魚蝦的數量，死傷不計其數。」

《藝起集愛、浪愛無限》融入現代動物救援真實案例，嚴肅議題，以傳統戲曲活潑呈現。 "台灣動物緊急救援小組"演員 鍾淑薇：「我們要愛護動物，牠們就像我們的朋友一樣，也會感覺到快樂 難過 甚至疼痛，希望有趣的戲劇方式，更能夠貼近小孩的心靈，更能夠打動他們，對於動物或是這個地球，有一分愛和責任。」

"台灣動物緊急救援小組"演員 郭碧婷「 喂 救援小組你好，啊 又有動物受傷了，好 我馬上過去。」

高雄市傳統戲曲推廣教育協會理事長 陳昭錦：「雖然很累，累得我覺得很有價值，也把我的人生，有一個很美好的成就。」

台灣動物緊急救援小組執行長 倪京台：「我很佩服昭錦老師，除了傳承傳統的台灣文化價值，也一起合作，守護生命 守物萬物的精神，帶到戲劇中 傳遞給小朋友。」

"台灣動物緊急救援小組"演員 倪欣芸「 和所有生命和平共處，也能一直陪著我們長大喔。」

"周處"演員 陳昭錦「 成為守護地球的小勇士吧。」

救援故事融入傳統藝術，從教育扎根浪愛實際行動。

