浪LIVE狂賀樂天封王 回饋百萬浪花等你「嗨」翻天

生活中心／綜合報導

中華職棒封王之夜，樂天桃猿奪冠，酒紅彩帶飛舞，現場激動的應援畫面也在浪LIVE上延燒，贊助方浪LIVE直播宣布推出為期七天的「冠軍狂賀活動」，從29日零時開跑至11月4日止，祭出四款冠軍主題禮物，其中一款特製猿氣小子的爆擊禮、百萬浪花抽獎與「封王限定勳章」，號召粉絲線上狂賀。Rakuten Girls成員岱縈與溫妮也同步於浪LIVE開播，用最真摯的熱情重現封王當晚的感動。

廣告 廣告

Rakuten Girls成員岱縈，回憶封王當晚的激動。（圖／浪LIVE提供）

Rakuten Girls成員岱縈回憶當晚，「比賽進入延長的時候，整個球場情緒都繃到最緊」。她更用「瘋掉」來形容封王瞬間，情緒激動到一下笑、一下哭；她感性地說：「時隔了六年，真的期盼已久。」這座冠軍的意義不只是榮耀，而是「我們所有人的故事」。樂天女孩中的人氣代表溫妮受訪時激動表示，在拋下彩帶的那一刻，心中吶喊著「好快樂好快樂，我們成功了」，「這是我進樂天的第一座冠軍，也是樂天史的第一座冠軍！讓不看好我們的人知道，我們樂天是最強大最團結的，絕不輕易被打倒」。

Rakuten Girls在浪LIVE開播與球迷同樂。（圖／浪LIVE提供）

浪LIVE直播宣布推出為期七天的「冠軍狂賀活動」，從29日零時起，限時7天，推出4款應景禮物，包含印有樂天LOGO的「猿氣小子爆擊禮」。另外，粉絲還有機會可以狂抽百萬浪花，共抽出92個名額，總獎金高達103萬浪花。還有永久勳章珍藏，只要累積贈送滿100,000浪花，即可永久珍藏「樂天桃猿冠軍限定勳章」。

錯過現場熱血的粉絲別難過！岱縈、溫妮兩位樂天女孩將帶著這份總冠軍的感動，現身浪LIVE直播間與粉絲同樂。溫妮表示，她會將現場拋下的酒紅彩帶再次拿出來與粉絲分享，邀請大家一起感受這股力量，並且一起參與冠軍遊行！而岱縈更透露，她在封王前已兌現承諾，將「縈河系」的印記寫在彩帶上，彷彿與粉絲們一同拋下彩帶。屆時會在直播中還原激昂的尖叫聲，將球場的「現場熱度」百分百帶給螢幕前的每一位浪客。

浪LIVE表示，這次活動不只是慶祝冠軍，更是延續熱情的象徵。「我們希望用直播的力量，讓每一位粉絲都能成為榮耀的一部分。因為每一份浪花，都是支持與熱愛的象徵。」

更多三立新聞網報導

普發一萬入帳倒數！486團購雙11全館下殺36折

從地獄爬起來！樂天桃猿台灣大賽奪冠「11/12封街遊行」市府多項優惠曝

11月4天連播！天后闆妹「雙11時尚大片」曝光 網畫錯重點：腰瘦炫腹

桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠 張市長宣布11/2舉辦封王遊行

