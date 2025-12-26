浪LIVE「璀璨聖誕」震撼萬豪 2S Junior首演炸裂全場 三上悠亞預告12/29浪LIVE開播相見

[FTNN新聞網]

娛樂中心／綜合報導

浪LIVE於 2025年12月23日在台北萬豪酒店八樓室外區盛大舉辦直播季度盛典「璀璨聖誕」，以戶外聖誕村市集主題打造歲末派對場景，現場聚集近百位直播主與重量級嘉賓共襄盛舉。活動開場由二代女團 「2S Junior」帶來首度合體公開演出，節拍精準、落點乾淨的韓式舞台張力一出場就讓全場尖叫聲四起；緊接著，甫宣布加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊的日本藝人三上悠亞以嘉賓身分現身，並預告將於 12月29日中午在浪LIVE與粉絲線上相見，後續也將展開一系列直播互動規劃，讓盛典熱度不只停在一晚，而是延伸成平台的長尾陪伴。

三上悠亞接受浪LIVE獨家專訪，在鏡頭前比出愛心甜笑互動，並預告將於 12/29（中午） 在浪LIVE與粉絲線上相見。（圖／業者提供）

2S Junior首度合體 韓式舞台一出場「齊、準、狠」點燃全場

盛典舞台的最高潮，莫過於由金賢姈、金泰琳、李貞潤、林恩備、許秀美、李智圓組成的二代韓籍女團「2S Junior」首度公開亮相。現場一代成員南珉貞也到場力挺，象徵韓籍啦啦隊魅力的「世代接力」。

2S Junior 的首演展現了極高的舞台張力，拍點精準、落點乾淨，節奏感與表情管理堪稱教科書級別，展現出「二代接棒、氣勢如虹」的能量。其中團員金賢姈已率先宣布加入浪LIVE電豹女，未來將為平台內容注入更強勁的青春動能。

三上悠亞加盟夢想家後首度現身 預告12/29中午浪LIVE開播相見

甫加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊的日本藝人三上悠亞，今日以特別嘉賓身份亮麗現身。三上悠亞受訪時首度透露，為了台灣粉絲，她特別改變造型「蓄起長髮」，並甜笑表示最想念台灣的小籠包。

雖然今日未上台熱舞，但她語帶玄機地預告，為了接下來在浪LIVE的三場直播計畫，她正在日本看影片勤加自學舞步，保證要讓粉絲看見「不同以往的可愛」。三上悠亞現場更俏皮地對鏡頭吐舌頭、比愛心，瞬間收服媒體與粉絲。她正式宣布：「12月29日中午，我們浪LIVE線上見！」

浪凡網路科技董事長王亦衡與嘉賓三上悠亞於浪LIVE季度盛典現場共同參與抽獎互動，帶動現場節慶氣氛與粉絲熱度。（圖／業者提供）

直播是起點，內容要能被延伸、被累積、被制度化

浪凡網路科技董事長 王亦衡於盛典中也談到集團內容戰略方向。他表示，直播不只是單一業務，而是一個能放大價值的起點；集團今年亦啟動全新內容戰略，布局競技娛樂領域，並推進德州撲克等結構化、制度化的娛樂型態。

王亦衡強調，影視讓內容被記住、策展讓品牌走向國際，而跨域投資背後皆圍繞同一核心，把內容轉化為可被延伸、可被累積的產業鏈。浪LIVE季度盛典正是這個策略的縮影：以舞台、互動與國際合作打造內容節點，讓粉絲經濟在平台上形成更長尾的成長曲線。

