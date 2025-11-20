浮報助理費9年Ａ走1455萬 桃園前議員吳宗憲涉貪被訴

民進黨前桃園市議員吳宗憲。資料照。翻攝吳宗憲臉書



民進黨籍前桃園市議員吳宗憲，自2011年至2019年間，涉嫌利用人頭助理詐領助理補助費1455萬6351元，桃園地檢署發動搜索約談並將吳宗憲聲押禁見後，認為吳宗憲與助理等8人，涉犯貪污治罪條例之公務員利用職務機會詐取財物及刑法偽造文書等罪，依法起訴，同時向法院聲請沒收已繳回的犯罪所得。

吳宗憲為桃園縣議會第15至17屆議員，同時也是桃園市議會第1、2屆市議員，明知助理補助費並非議員薪資的一部分，亦非對於議員個人的實質補貼，竟與擔任其范姜公費助理共謀，虛偽申報人頭助理詐領助理補助費。

2人找了7名人頭助理，配合提供國民身分證件、銀行帳戶資料，供吳宗憲自行或指示范姜助理製作內容不實的「聘書」、「桃園市議會議員自聘公費助理遴聘異動表」等文件後，向桃園市議會申報為公費助理，等到這些人頭助理薪

資、春節獎金款項匯入帳戶後，再由吳宗憲挪為私用，總計以此方式詐得公費助理補助費用共1455萬6351元。

由於全案詐領助理補助費期間甚久，虛報人頭助理人數又多，桃園地檢署肅貪專組檢察官范玟茵指揮法務部調查局台北市調查處深入追查，分析相關帳戶資金流向，在今年7月22日起連日持法院核發搜索票執行搜索11處，傳訊吳宗憲及相關人頭助理，確認詐領事證，並向法院聲請羈押吳宗憲獲准，才順利查悉全案。

