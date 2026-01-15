浮報撤離釀19死 光復鄉長遭押

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，檢調發動搜索帶回光復鄉長林清水（前）等4人偵訊。檢方認為林清水涉浮報撤離人數統計表，至於數字「恐怕是憑空而來的」，因所犯過失致死等罪，15日向法院聲請羈押獲准。（本報資料照片）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖洪災釀19死、5人失蹤，花蓮檢調發動搜索，帶回光復鄉長林清水等4人偵訊。檢方認為林清水涉浮報撤離人數統計表，至於數字「恐怕是憑空而來的」，因所犯過失致死等罪，15日向法院聲請羈押獲准，公所另3名員工則交保、電子監控。

去年9月23日強颱樺加沙外圍環流挾帶豪雨，導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重。檢警調卷研析，認為林清水、公所張姓祕書、民政課王姓課長及曾姓約用人員等災後防救業務人員，未落實撤離工作。

檢方調查時間序指出，林業及自然保育署花蓮分署9月21日發布黃色警戒（預防性撤離）、22日發布紅色警戒，鄉公所竟未依《災害防救法》規定，推動疏散撤離作為，並於撤離人數統計表浮報登載不實撤離人數後，呈報縣府民政處，23日堰塞湖溢流釀重大災情。

檢方認為，公所本應先統計設籍人口數，再扣除籍在人不在者，並加計人在、籍不在者，完成清查後，於預防性或強制撤離時逐戶確認是否依親、收容或採取垂直避難，才能得出精確數字。若公所量能不足，理應主動請求支援，而非浮報撤離完成的數字，讓外界誤以為任務已完成，進而無人再提供協助。

至於撤離數字來源，檢方表示，理論上可透過村幹事、里長或村長彙整，但本案中的撤離數字究竟如何產生，經追查發現，「看起來就是憑空生出來的」，檢調也將對預防性作為是否消極不作為、實際疏散執行情形等面向，持續深入調查釐清。