浮式風電示範計畫不喊卡 龔明鑫：今年啟動規劃

日本首座浮式離岸風電示範計畫1月5日正式商轉，在台灣，經濟部長龔明鑫今天(8日)指出，原則上位於淺海地帶的離岸風電3-3期將優先開發，但長遠來說，位於深海區的浮式風電開發還是得要推動，因此浮式風電示範計畫仍會同步在今年展開規劃。

台灣離岸風電開發持續，其中，關於浮式風電開發，前經濟部長郭智輝曾在2025年2月對外表態，表示民眾不是非常支持成本較高的綠電，應等到技術成熟、成本下降再做考量後，外界解讀為「推動喊卡」；同年9月新任經長龔明鑫上任後，則強調對浮式風電態度積極。

如今，位於日本長崎外海的五島(Goto)浮式離岸風場今年1月5日正式商轉，裝置容量達16.8MW，為日本首座浮式風電示範風場，外界再度關注台灣浮式風電是否續推。

對此，龔明鑫8日受訪指出，離岸風電區塊開發3-3期開發位置為淺海地帶，會優先開發，但是隨著淺海區開發漸趨飽和，未來勢必要朝深海區開發風電，因此今年浮式風電示範計畫仍會展開規劃。他說：『(原音)看看哪一個地方比較...這個場址選好以後就來推動這個示範性。你剛才提到的這個浮動式的(風電)，今年就會開始做規劃，應該不會延遲那麼久。』

至於成本問題，龔明鑫強調，目前全球浮式風電商轉案例還不多，代表成本仍偏高，但隨著國際間技術持續推進、建置規模逐步擴大，相信成本可以慢慢壓下來。他也指出，台灣要推動示範性計畫，成本並非最主要考量，而是希望在示範過程中確認施作及運作過程以及技術等方面是否有需要特別注意之處。