浮洲橋禁行機車 議員促解套

新北市浮洲橋為樹林與板橋間的重要聯絡橋梁，現行規定禁止樹林陸橋往板橋方向機車通行，導致大量機車必須繞行，增加通勤時間與交通壅塞。（本報資料照片）

浮洲橋為樹林與板橋間的重要聯絡橋梁，現行規定禁止樹林陸橋往板橋方向機車通行，導致大量機車必須繞行，增加通勤時間與交通壅塞。藍綠議員皆認為，多數跨河橋梁已開放機車通行，市府應研議開放機車直接走內線接浮洲橋。交通局說明，目前試辦開啟安全島來拓寬機車道，畫設槽化線引導分流從浮州橋上橋機車。

樹林、板橋、迴龍一帶人口密集，民眾以機車當作主要通勤工具，為了改善交通和提高安全性，浮洲橋「禁行機車」，採汽機車分流策略，透過標線和號誌區分車道，但卻造成短距離的車流交織，引發民怨。

廣告 廣告

謝姓民眾表示，浮洲橋夠寬，設置機車引道根本多此一舉，取消車種分流才是實際做法。陳姓民眾說，汽機車所需的安全空間不同，發生車禍時的危險係數也不同，要做分流須評估實際車流量，當機車量比汽車量大的路段，空間應撥給機車。

國民黨議員呂家愷指出，禁行規定迫使民眾必須繞道，造成交通負擔與時間成本，目前多數跨河橋梁皆已開放機車通行，唯獨浮洲橋仍有限制，顯示政策不一致，對機車族不公平。市府應重新規畫該路段配套措施及規定，開放後可有效分流板橋市區車潮，減少特定路段壅塞，可透過增設標線、減速設施與規畫專用道，避免汽機車混流。

民進黨議員卓冠廷表示，機車騎士無法從樹林陸橋直接接浮洲橋，必須先下橋到平面道路，才能再騎上浮洲橋，而平面道路路幅過於狹窄，經常發生汽機車爭道狀況，還必須跨越2個車道才能匯入外側，對機車族來說非常危險。可研議開闢從樹林路橋直通浮洲橋的機車專用便橋，解決爭道。

針對議員建議，交通局專門委員林昭賢說，機車專用便橋涉及橋梁結構及基礎落墩問題，後續會再與養工處討論增設可行性。先試辦開啟安全島拓寬機車道，並畫設槽化線引導分流，確保安全。