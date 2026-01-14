浮現祭卡司再升級！多組韓國樂團228連假齊聚台中清水

紫雨林將來台參加「浮現祭」。（浮現音樂提供）

中台灣代表性的春季音樂祭「浮現祭」將再次於2月連假在台中清水盛大舉行，本次除了藉洗腦神曲〈oddloop〉創下破億觀看次數的「大跳」樂團FREDERIC暌違8年將再來台，今年增加多組韓國樂團橫跨老中新生代，包括新銳樂團CAN’T BE BLUE、傳奇搖滾樂團紫雨林，以及Super Junior（SJ）成員圭賢師弟團Dragon Pony等都將首度登場。

新銳樂團CAN’T BE BLUE以清新明亮的吉他旋律與感性的旋律線，細膩地描繪了愛情與離別的情感而受到矚目，去年參與韓國文化產業振興院（KOCCA）「MUSE ON」企劃推出新曲〈take it anymore〉，展現新世代的音樂能量。首度站上浮現祭舞台便造成轟動的韓國Antenna娛樂旗下樂團Dragon Pony先前因翻唱台灣樂團草東沒有派對的〈但〉在社群上引起討論，今年確認再度回歸浮現祭，以更成熟的舞台能量登場。

廣告 廣告

FREDERIC憑藉洗腦神曲〈oddloop〉創下破億觀看次數。（浮現音樂提供）

聲音辨識度極高的TOUCHED主唱Yunmin 在《蒙面歌王》中曾創下9連勝紀錄，團體近來更為韓國棒球國家隊登場獻聲，精采程度更被讚譽宛如「吃CD」；韓國搖滾傳奇紫雨林自1997出道，主唱金倫我以獨特嗓音和舞台魅力聞名，去年完成第12張專輯《LIFE!》，以主打歌〈LIFE!〉再度展現對社會的批判與搖滾精神，也成為此次浮現祭的壓軸驚喜，Dragon Pony及TOUCHED近來都先後在社群上翻唱了〈LIFE!〉，呈現著韓國樂團世代傳承。

還有由PENTAGON成員禹奭與LACUNA成員鄭旻赫、SURL成員吳明錫3團合組的超級樂團KIK，以及慵懶蹬鞋團Ghost Bookste、另類搖滾樂團Redoor、去年首度來台就受眾歡迎的 ONEWE都將在浮現祭登場，近年逐步深耕韓國音樂，期盼給予聽眾更多元的音樂享受。

Dragon Pony今年確認再度回歸浮現祭。（浮現音樂提供）

除了韓國樂團外，本次同樣受眾討論的還有時隔8年再度來台的日本人氣樂團FREDERIC，代表作〈oddloop〉讓他們一舉打開知名度，更在YouTube創下了1.8億次的驚人觀看紀錄，近來更被日本住友生命選為廣告曲而引起討論，再次掀起一陣「大跳」熱潮。而日本代表還有創作歌手音羽-otoha-、FUJI ROCK新聲REJAY、為Ado創作歌曲的VOCALOID職人Three （すりぃ），也首度邀請澳洲新勢力樂團Cosmo's Midnight來台，其他如台灣指標樂團 deca joins、泰國雙人組合 Serious Bacon 等也將首登浮現祭舞台。

浮現祭預計在2月28日及3月1日連2日進行，本次單日票也在陣容公布前即採行「單日票任選一日入場」的方式，讓尚未能決定要參與首日或第2日的朋友可以彈性選擇方便的日期入場，其餘完整演出陣容及相關票務資訊請洽主辦單位浮現音樂。

更多中時新聞網報導

保健》擠痘痘引發蟹足腫 長成10公分疤痕

北捷掃碼戰 電支祭乘車免費

林莎為阿公接《大陸尋奇》 登4000公尺高山出外景