浮現祭明年2/28、3/1登場！美秀集團、滅火器、TOUCHED、Haku.…演出陣容不斷更新

《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》將於2026年2月28日、3月1日在台中清水鰲峰山運動公園登場，門票11/25在KKTIX、Klook開賣，票價從單日$1,988到雙日$3,188不等。浮現祭是浮現音樂主辦的音樂節活動，今年以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，主視覺構築了一座「浮現神殿」，邀請冒險者一起穿越時空，尋找音樂舞台。今年的卡司包括美秀集團、터치드(TOUCHED)、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、the cabs、Haku.、CAN'T BE BLUE、雪国、梁河懸、孤獨的利裡…等陸續公布中。浮現祭時間地點、售票時間、演出陣容、票價不斷更新。

浮現祭｜時間地點

2026浮現祭將於2/28、3/1舉辦。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

什麼是浮現祭？

浮現祭（Emerge Fest）是浮現音樂主辦的音樂節活動，第一屆於2019年在臺中洲際棒球場舉行。活動主題為「冒險」，內容包括音樂演出、市集、市區導覽等，並結合地景空間使用。每年都會邀請台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、香港等地的音樂人參加。

今年《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》主視覺以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，將新石器時代四千年的歷史底蘊、在地海線山脈與廟宇狛犬的守護意象，結合對未知歷史的探索渴望，築構了一座「浮現神殿」。從遠處看來，浮現出一隻巨大的狛犬輪廓張著大嘴迎接你。這座古老的音樂舞台，從中心發射出音律能量，如同穿越時空的訊號，召喚著所有冒險者！

浮現祭｜演出陣容

美秀集團｜터치드(TOUCHED)｜滅火器 Fire EX.｜怕胖團 PAPUN BAND｜go!go!vanillas｜すりぃ THREEE｜SERIOUS BACON｜pami｜the cabs｜Haku.｜CAN'T BE BLUE｜kurayamisaka｜雪国｜Ghost Bookstore｜梁河懸｜孤獨的利裡｜And More……！

2026浮現祭卡司滅火器。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

2026浮現祭卡司美秀集團。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

2026浮現祭卡司TOUCHED。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

2026浮現祭卡司Haku.。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

浮現祭｜售票時間

【注意事項】

單日票可選擇02/28或03/01 其中一天入場，僅限兌換當日使用。 本屆僅開放搖滾站席，無開放觀眾座位區。

浮現祭｜票價

𖤓 𓊈 冒險先知 𓊉 𖤓 雙日鐵鳥票｜NT$ 2,666

𖤓 𓊈 冒險旅人 𓊉 𖤓 雙日早鳥票｜NT$ 2,888

𖤓 𓊈 大冒險家 𓊉 𖤓 雙日預售票｜NT$ 3,188

𖤓 𓊈 一夕行者 𓊉 𖤓 單日預售票｜NT$ 1,988

𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 單日票｜NT$ 990

𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 雙日票｜NT$ 1,590

浮現祭｜住宿套票

⭐【四人】

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 18,500

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 18,500

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 22,500

⭐【雙人】

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500

⭐【雙床】

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000

𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500

𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 19,200

𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 23,200

⭐【五六雙日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/01（日）

⭐【六日雙日住宿套票】入住日期為 02/28（六）｜退房日期為 03/02（一）

⭐【三日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/02（一）

