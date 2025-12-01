浮現祭明年2/28、3/1登場 11/25早鳥開賣！美秀集團、滅火器、TOUCHED、雪国…演出陣容不斷更新

Yahoo奇摩娛樂新聞

《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》將於2026年2月28日、3月1日在台中清水鰲峰山運動公園登場，門票11/25在KKTIX、Klook開賣，票價從單日$1,988到雙日$3,188不等。浮現祭是浮現音樂主辦的音樂節活動，今年以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，主視覺構築了一座「浮現神殿」，邀請冒險者一起穿越時空，尋找音樂舞台。今年的卡司包括美秀集團、터치드(TOUCHED)、滅火器 Fire EX.、怕胖團 PAPUN BAND、the cabs、Haku.、CAN'T BE BLUE、雪国、梁河懸、孤獨的利裡…等陸續公布中。浮現祭時間地點、售票時間、演出陣容、票價不斷更新。

浮現祭｜時間地點

  • 演出時間：
    2026/02/28（六）
    2026/03/01（日）

  • 演出地點：台中清水鰲峰山運動公園

  • 官方臉書官方網站

2026浮現祭將於2/28、3/1舉辦。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭將於2/28、3/1舉辦。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

什麼是浮現祭？

浮現祭（Emerge Fest）是浮現音樂主辦的音樂節活動，第一屆於2019年在臺中洲際棒球場舉行。活動主題為「冒險」，內容包括音樂演出、市集、市區導覽等，並結合地景空間使用。每年都會邀請台灣、日本、韓國、泰國、馬來西亞、新加坡、香港等地的音樂人參加。

今年《浮現祭 EMERGE FEST 2026：冒險新基地》主視覺以台中清水「牛罵頭遺址」地標為靈感，將新石器時代四千年的歷史底蘊、在地海線山脈與廟宇狛犬的守護意象，結合對未知歷史的探索渴望，築構了一座「浮現神殿」。從遠處看來，浮現出一隻巨大的狛犬輪廓張著大嘴迎接你。這座古老的音樂舞台，從中心發射出音律能量，如同穿越時空的訊號，召喚著所有冒險者！

浮現祭｜演出陣容

  • 美秀集團｜터치드(TOUCHED)｜滅火器 Fire EX.｜怕胖團 PAPUN BAND｜go!go!vanillas｜すりぃ THREEE｜SERIOUS BACON｜pami｜the cabs｜Haku.｜CAN'T BE BLUE｜kurayamisaka｜雪国｜Ghost Bookstore｜梁河懸｜孤獨的利裡｜And More……！

2026浮現祭卡司滅火器。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司滅火器。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司美秀集團。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司美秀集團。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司TOUCHED。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司TOUCHED。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司Haku.。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）
2026浮現祭卡司Haku.。（圖／浮現祭 Emerge Fest FB）

浮現祭｜售票時間

  • 售票時間：2025/11/25（二）12:00

  • 售票平台：KKTIX（實體、電子票）、Klook （僅販售電子票）

【注意事項】

  1. 單日票可選擇02/28或03/01 其中一天入場，僅限兌換當日使用。

  2. 本屆僅開放搖滾站席，無開放觀眾座位區。

浮現祭｜票價

  • 𖤓 𓊈 冒險先知 𓊉 𖤓 雙日鐵鳥票｜NT$ 2,666

  • 𖤓 𓊈 冒險旅人 𓊉 𖤓 雙日早鳥票｜NT$ 2,888

  • 𖤓 𓊈 大冒險家 𓊉 𖤓 雙日預售票｜NT$ 3,188

  • 𖤓 𓊈 一夕行者 𓊉 𖤓 單日預售票｜NT$ 1,988

  • 𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 單日票｜NT$ 990

  • 𖤓 𓊈 身障愛心 𓊉 𖤓 雙日票｜NT$ 1,590

浮現祭｜住宿套票

【四人】

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 18,500

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 18,500

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 22,500

【雙人】

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500

【雙床】

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 11,000

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 六日雙日住宿套票｜NT$ 11,000

  • 𖤓 𓊈 威汀城市酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 13,500

  • 𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 五六雙日住宿套票｜NT$ 19,200

  • 𖤓 𓊈 台中港酒店 𓊉 𖤓 三日住宿套票｜NT$ 23,200

⭐【五六雙日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/01（日）
⭐【六日雙日住宿套票】入住日期為 02/28（六）｜退房日期為 03/02（一）
⭐【三日住宿套票】入住日期為 02/27（五）｜退房日期為 03/02（一）

