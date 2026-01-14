浮現祭驚現韓國傳奇樂團紫雨林參戰 Dragon Pony清水再登場

韓國傳奇搖滾樂團紫雨林首次參戰浮現祭音樂祭，將在台中清水帶來精彩表演。（浮現音樂提供）

「浮現祭」春季音樂祭將於2月連假在台中清水盛大舉行，之前公布洗腦神曲〈オドループ〉創下破億觀看次數的「大跳」樂團フレデリック（FREDERIC）睽違八年即將再來台，讓不少粉絲火速搶票，今（14日）再度公布韓國傳奇搖滾樂團紫雨林(Jaurim)與新銳樂團CAN’T BE BLUE等將首度登場，熱愛韓國搖滾的樂迷千萬別錯過。

新銳樂團 CAN’T BE BLUE 以清新明亮的吉他旋律與感性旋律線，描繪愛情與離別情感而受到矚目，2025 年參與 KOCCA「MUSEON」企劃推出新曲〈take it anymore〉，展現新世代的音樂能量。去年首度站上浮現祭舞台便引發話題的 Antenna 娛樂旗下樂團Dragon Pony，先前因翻唱草東沒有派對〈但〉在社群掀起討論，今年確認回歸，以更成熟的舞台能量再度登場。

紫雨林去年底在英國Abby Road錄音室錄製新專輯《LIFE!》。（浮現音樂提供）

聲音辨識度極高的 TOUCHED 主唱 Yunmin（윤민）曾於《蒙面歌王》創下九連勝紀錄，TOUCHED近來更為韓國棒球國家隊獻聲，現場實力被形容宛如「吃 CD」。本次壓軸還有韓國搖滾傳奇紫雨林，自 1997年出道至今，主唱金倫我（김윤아）以獨特嗓音與舞台魅力奠定地位，2025 年推出第 12張專輯《LIFE!》，以主打歌〈LIFE!〉延續批判精神與搖滾靈魂，也成為浮現祭的重要驚喜。值得一提的是，Dragon Pony 與TOUCHED 近期先後翻唱〈LIFE!〉，呈現出韓國樂團世代傳承的象徵意義。

TOUCHED 主唱 Yunmin曾在《蒙面歌王》創下九連勝紀錄。（浮現音樂提供）

陣容中還包括由 PENTAGON 禹奭、LACUNA 鄭旻赫、SURL 吳明錫組成的超級樂團 KIK，以及 GhostBookste、Redoor、ONEWE等備受矚目的韓國樂團，展現浮現祭深耕韓國音樂場景的成果。日本方面有時隔八年再度來台的フレデリック（FREDERIC），代表作〈オドループ〉累積破億觀看次數並再度成為話題，另有音羽-otoha-、REJAY、すりぃTHREEE；澳洲新勢力 Cosmo’s Midnight 也首度來台演出，加上台灣的 deca joins、泰國雙人組合 SeriousBacon 等多國卡司，讓浮現祭成為春季最具指標性的音樂盛典。浮現祭將於 2 月 28 日與 3 月 1日舉行，單日票採任選一日入場方式，其餘資訊可洽主辦單位浮現音樂。

