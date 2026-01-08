浮誇歌手一度迷失 饒舌屁孩返璞演員本行

屁孩身兼饒舌歌手、演員、同時演出站立喜劇，透過作品訴說內心敏銳的感受。

來自饒舌圈的屁孩Ryan（林政融）以〈陷阱妹〉〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉等歌曲走紅，近日在TVBS原創劇集《舊金山美容院》中擔綱演出。從舞台上張狂不羈的饒舌歌手，到螢光幕前的演員，被稱是跨界，其實他是戲劇系出身，這對他來說反而是「回歸本業」。

屁孩Ryan的動作很大、聲音宏亮，就跟他的音樂作品一樣，帶著激烈的情緒張力，但其實他有著細膩的心，誇張的表現是精心設計的包裝，遮掩他的焦慮與內耗；他有多個身分：演員、饒舌歌手、站立喜劇演員，甚或是屁孩這個人，都是他利用戲劇系學到的方法所創造出來的角色。

屁孩透過短影音展現自己的多才多藝。（翻攝自屁孩IG）

瘋狂玩過 面對自己

屁孩的自我認知很清楚：不是帥哥，那就主打幽默路線；長得不像偶像歌手，那就成為性格的饒舌歌手。因為自己創造優勢，讓他不只受女生歡迎，在《聲林之王2》選秀中，也很快就被看見。他不避談約炮、把妹的經驗，自稱在戀愛中「幾乎什麼事情都試過了一遍」，活脫脫像是個海王。

屁孩演出《舊金山美容院》，透過角色將偽裝一層一層剝去，讓他更認識自己。

其實屁孩超容易暈船，瘋狂玩過幾回的後果是感到空虛、甚至懷疑自己，他將這些玩樂的經驗寫成歌，卻不敢碰觸內心深處的感受，「有一陣子我滿擔心，如果我不寫那些浮誇、刺激的東西，大家會不會覺得『屁孩不見了？』」心裡越害怕，他就越不敢寫下真正的自己。

反倒是回歸演員本色，屁孩才開始面對自己，在《舊金山美容院》中，他飾演「牛一飛」一角，是男主角連晨翔身邊的好哥們，為了更貼近角色，屁孩每次上戲都要花兩小時遮蓋身上的刺青，「這是一個把『性張力』拿掉的過程，我看著鏡子裡的自己越來越清純，慢慢進入那個狀態。」

屁孩喜歡挑戰自己，曾以高空彈跳突破心理障礙。（翻攝自屁孩IG）

投入角色 自我療癒

屁孩更為角色量身打造歌單，第一首歌就是〈製造浪漫〉，藉此捕捉角色單純、直接、甚至帶點浪漫的性格。透過投入角色的過程，屁孩也越來越了解自己其實一直用外在的包裝，掩飾內心的不安，拍一部戲，反倒是像做了一場心理治療。

問屁孩最喜歡自己創造出來的哪個角色？屁孩說：「唉呦，我真的喜歡我自己嗎？我不得不喜歡，一定會有很多討厭自己的部分，但我必須要樂觀。」說得像是心靈雞湯，屁孩下一句馬上接，「如果我沒有勇氣死掉的話，那我就只能樂觀啊，不然什麼事都不用做了！」還是沒忘記那個他所創造出來，講話、動作都很聳動的屁孩。

屁孩（右）自認不是帥哥，但靠著幽默感也能桃花不斷。左為小S。（翻攝自屁孩IG）

慢慢長大了 屁孩

生日： 1995年2月14日

身高／體重： 175.5公分／70公斤

作品：專輯《屁文觀止》、〈陷阱妹〉入圍第10屆金音獎最佳嘻哈單曲；戲劇 《舊金山美容院》；綜藝《中國新說唱》46強、《聲林之王2》第4名；電影《詐團圓》

