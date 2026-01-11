浮誇系尾牙！ 燒烤店推「三層16道菜」海鮮痛風餐

燒烤店推出尾牙特色菜系蟹蟹組合，主推大閘蟹配上紅蟳，各種蟹的套餐。（圖／東森新聞）





尾牙新春旺季，許多餐廳推出特色桌菜，台南有員工PO出三層海鮮痛風餐，其他網友直呼太浮誇了！16道菜色當中，大部分都是以海鮮為主，有大閘蟹、明蝦、龍蝦以及紅蟳等等，一桌定價2萬塊，上桌顧客搶著拍照。另外燒烤店則是推出尾牙特色菜系「蟹蟹組合」，國產的大閘蟹搭上紅蟳，許多客人都預約指定要這一道。

公司吃尾牙這一桌有夠浮誇，三層滿滿的海鮮，員工狂拍讓手機先吃，三層澎湃料理有16種菜色，通通都是現撈海鮮，帝王蟹、蝦兵蟹將還有生蠔，吃完這餐有痛風的要注意了。最底層有風螺、生蠔、扇貝和鮑魚，中層則是紅蟳、明蝦、泰國蝦、龍蝦，最上層則是主角帝王蟹，這一桌2萬塊，是老闆今年新推出的痛風餐。

餐廳老闆莊子歌：「這上桌一定是很有派頭，台南沒有人這樣做的，（擺上桌大概有多高），差不多一公尺高吧。每天早上我就請店長去漁港，我們有配合的漁船，去那邊採購，當然是要看客人客製化，看是要1萬5、2萬、2萬5還是3萬的，我們去挑海產配成桌菜。」

這間餐廳位在台南，平常是賣桶仔雞，不過年節將至，尾牙春酒旺季，老闆設計客製化年菜，全部都以海鮮為主。這一桌端出來，讓請客的雇主們面子裡子都有了。

顧客：「我覺得應該很厲害，很有看頭，這個招待朋友，更厲害很有面子。」

顧客：「感覺很豐富，就會想要來吃。」

另一間推出生猛海鮮，同樣位在台南，吃蟹的季節又到了，這款「蟹蟹組合」全是用蒸烤的，主推大閘蟹配上紅蟳，各種蟹的套餐，也在過年前搶先推出。

燒烤店老闆蔡育霖：「尤其是今年，大陸的一些藥檢都沒有過，大閘蟹應該貴滿多的，今年大陸又沒有進口，所以非常非常貴，而且貨還不一定拿得到。這個還是有認識的，願意給我們一些貨源，所以我們要吃這個，可能要先預約。」

愛吃海鮮的看過來，年節前夕，餐廳推出不同系列的海鮮桌菜，比浮誇比豐盛。

