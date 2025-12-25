浮躁少年換個樣 葉廷麒被現實毒打變沉穩

葉廷麒在電影《小藍》初試啼聲，3年後再出發，經過現實的考驗，氣質比當年沉澱了不少。

現年27歲的葉廷麒，2022年曾經拍攝電影《小藍》，演一個渣男校草，當時他跟隨劇組參加一些宣傳，本人就如角色般，看起來跩跩壞壞，有點吊兒郎當，看不出來對演員的道路有什麼抱負。再出現，葉廷麒換了新的經紀人，氣質也比3年前的浮躁沉澱了許多。因為這3年，葉廷麒著實體驗了什麼叫「被現實毒打」。

葉廷麒對表演產生熱情的萌芽可以追溯到國、高中時期，他是周星馳電影的鐵粉，別人津津樂道星爺的搞笑，他卻獨鍾且自認能讀懂周星馳笑哏中的「悲」，他國中時看《喜劇之王》，周星馳飾演的尹天仇對張柏芝說「我養妳」那場戲更把他深深打動，認為周星馳已把喜劇演到超越類型、近乎真實的境界。

廣告 廣告

電影《小藍》中葉廷麒（左）飾演渣男校草，與王渝萱（右）有激情床戰演出。

屢試不中 陷入自我質疑

也因為愛模仿、懂得隱藏情緒，葉廷麒高二時便立志成為一名演員，並考進北藝大電影創作學系，且畢業後很快迎來第一部電影《小藍》。

葉廷麒曾有個不錯的開局，2023年曾入選台北電影獎的非常新人，同期還有林奕嵐、邱以太等人。（翻攝自葉廷麒IG）

然而理想很豐滿，現實卻很骨感。《小藍》之後的兩年，葉廷麒只有一部短片作品有播映，生活靜得像被按下暫停鍵，畢業就有工作的意氣飛揚，卻逐漸走入更深層的挫敗。他發現自己試鏡時「進入角色的時間比別人長」，加上作品間隔太久，愈來愈常面對試鏡落選的打擊。

「沒有中，演員第一個就會開始懷疑自己。」他一度陷入自我質疑，卻也在反省中看見了最真實的自己。他承認過去太自大，以為隨便演演就能有七、八十分，但那從來不是他真正想追求的。他說服自己停止懷疑，把所有能做的事做到心安、做到滿意。

聚焦表演 聽進他人意見

這段時間，葉廷麒下了重本逼自己成長：規律健身、閱讀、練口條、看新聞，每天只睡四、五小時，讓自己把能量全都聚焦在表演上。「以前拿到一個試鏡劇本，我大概只會用一兩小時準備，現在至少都會用六、七小時。」葉廷麒給自己下了註解：「你不是沒有能力，但你真的他媽太懶了！」他對自己的怒吼，成了他重新站穩腳步的轉折點。

葉廷麒（左）與女演員王允之（右）曾主演林宣瀚（中）執導短片《一個女人生命中的三小時》，並出席高雄電影節活動。（翻攝自葉廷麒IG）

與前公司約滿，葉廷麒如今與新的經紀人合作，訂下新目標：「想演電影，還想成為一個讓人記住、足以令人印象深刻的演員。」他正色表示，自己已不再是那個只追求七十分的叛逆少年，而是願意把所有意見都聽進心裡的人：「有幫助的我聽；沒有幫助的我也要聽。這樣我才能變強。」

報考北藝大時，葉廷麒落榜戲劇系，卻用了吉他自彈自唱順利考進電影創作學系，但他最愛還是表演。

終於學乖 葉廷麒

生日： 1998年10月28日（27歲）

身高／體重： 185公分╱70公斤

學歷：台北藝術大學電影創作學系

經歷：電影《小藍》、短片《一個女人生命中的三小時》

更多鏡週刊報導

韓國出道打歌 SEVENTOEIGHT初亮相皮皮剉

奪金鐘遭親娘冷回 杜蕾萬般努力求柯淑勤盛讚

擁有鏡頭喜歡的臉 陳玄力明華園三代容貌焦慮