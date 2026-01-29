浴室乾濕分離門突爆裂 一票苦主揭恐怖經歷！3招自保

一名女子表示，家中乾濕分離玻璃門突然整片碎裂，幸好已洗完澡，驚呼裝潢不到3年就出現這情況，令人難以置信，貼文引出一票苦主分享經驗，有人提醒玻璃爆裂時碎片會附著全身，應避免移動，請家人協助用生理食鹽水沖洗、厚毛巾墊腳離開，並盡速就醫，網友也建議，冬天洗澡冷熱交替易破裂，可加裝防爆膜或改用浴簾、壓克力門提升安全。

原PO近日於Threads發文指出，在家突聽到「蹦」的巨大聲響，發現浴室乾濕分離整片玻璃門碎裂，她表示才剛洗完澡不到半小時，「真的不敢想像如果是正在洗澡的後果，且才裝潢不到3年，怎麼會這樣？」

貼文釣出一票苦主分享經驗，其中一名網友表示，曾在洗澡時遇到整片玻璃突然碎裂，導致全身多處流血，提醒若不幸發生玻璃爆裂，細小玻璃可能附著全身，第一時間切勿貿然移動，應請家人協助以生理食鹽水將碎玻璃沖掉，再用厚毛巾墊在腳下，小心離開現場，並盡速就醫。

另有過來人指出，乾濕分離的玻璃門碎裂最容易發生在冬天，尤其洗澡時冷熱水交替，容易因溫度差過大而破裂，建議可加裝安全防爆膜，或改用浴簾、壓克力材質的門片，其中浴簾價格低廉、髒了可直接更換；壓克力則較不易顯髒，整體安全性也更高。

網友紛紛留言，「強化玻璃一定都有自爆機率，加裝防爆膜才能保障安全」、「天冷又沖熱水會爆，直接換成壓克力材質，便宜又安全」、「我也是爆掉，還好沒有人在裡面，不然後果不堪設想」、「乾脆裝浴簾，髒了就丟又省錢」。

