浴室保暖神器！ 「壁掛暖風機.恆溫免治馬桶」成新寵

台北市 / 綜合報導

面對寒冬到來，許多人都會準備各種保暖神器，現在不只臥室、客廳要暖烘烘，有業者分析，民眾開始把目光放在浴室保暖，各大品牌相繼推出壁掛型的暖風機，防水加上瞬熱功能，打開幾分鐘後就能讓提高浴室溫度。另外，恆溫免治馬桶同樣受到民眾青睞，成為冬季熱銷商品。

輕輕一放掛上推車，就變身成浴室暖氣機，3秒瞬熱功能，在冷冷的天，不怕踏進浴室心發寒，讓洗澡更有勇氣，想放置在哪就掛在哪，主打輕巧靈活的壁掛暖風機，浴室臥室都可使用，業者表示，壁掛暖風兩段變頻，以5-7坪的空間為例可以突破40度，成為租屋族或是小坪數家庭的保暖新寵兒。

另外同樣受青睞的還有這個，具備恆溫功能的，瞬熱式免治馬桶便座，可以直接安裝在馬桶上，冬天也能夠享受溫暖座墊，半夜上廁所時不再被冷醒，同樣是冬季熱銷品項，隨著生活品質提升，浴室保暖更成為新趨勢，賣場行銷部專案副理郭怡瑄說：「浴室相關的比如說像是，溫座的免治馬桶便座，然後或者是裝在衛浴的，一個涼暖循環風機，多場景使用的(壁掛)暖風機，也是很受到歡迎。」

本土賣場近日也公布，保暖神器排行榜，電暖器因為輕巧好移動，適合個人區域使用，價格門檻低，千元以內就能輕鬆入手，成為熱銷冠軍，第二名則是能夠在寒冬中，維持全屋暖房的「冷暖空調」，雖然第三四名的電熱毯和熱敷墊，同樣具備低價優勢，但民眾更傾向，一機應對多空間的電暖器。

本土賣場公關主任劉濡慧說：「從11月開始呢，電暖器相關的商品，其實都已經在慢慢成長，但12月的話銷售得更好，大約是兩倍多。」面對冷颼颼的冬天到來，民眾已經做好萬全準備，來因應冷氣團來襲。

