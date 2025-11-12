浴室到臥室都暗藏「兒童燙傷」危險 家長快檢視！4大生活空間防範重點曝

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

國健署列出廚房、餐桌、浴室、客廳與臥室等4大生活空間的兒童燙傷潛在風險，並建議家長與照顧者應進行全面檢視、及早排除危險，為家中孩子打造安全的環境。

居家安全檢核一 廚房：劃清界線、廚具手柄朝內放

廚房除了爐具之外，還會擺放刀具等尖銳物品，孩子在這個場域中可能會有燒燙傷、刀傷、割傷的可能性。國健署提醒，家長應將廚房與幼童的活動空間確實區分開來，而且要經常提醒孩子不得嬉戲奔跑並應保持距離。

有些家長會在煮飯的時候將孩子抱在手上或背在背上，但國健署表示，這是NG行為，切勿在懷抱或背負幼童時進行烹飪，而且也要記得保持廚房地面乾燥、止滑，並養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣，以減少意外燙傷及刀傷的風險。

居家安全檢核二 餐桌：別用桌布、熱食遠離

餐桌首先要確保其穩固不偏斜，並避免使用桌巾或桌布，以免孩子拉扯導致桌上熱食、熱飲滑落，國健署提到，同時家長也應將熱飲、熱食放置在桌子中央，或是遠離幼童伸手可觸及的範圍，以防止幼童觸碰造成燙傷。

居家安全檢核三 客廳及臥室：高溫電器隨用隨收

家中客廳、臥室若要使用燈泡、蒸氣熨斗、電棒捲、吹風機等高溫電器時應特別注意，國健署表示，因為這些電器在斷電後仍會殘留餘溫，建議家長使用完畢後應立即拔除插頭，並將其放置在幼童不容易觸及的高處，或是收納在具安全鎖的防護櫃中，另外家用電器也應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的產品。

居家安全檢核四 浴室：把關水溫、全程守護

民眾在家沐浴時，應嚴格遵守「先放冷水，再加入熱水」的步驟，以防止熱水意外噴出。另外，國健署強調，洗澡水的溫度絕不能超過40℃，而且家長在幼童入水前必須親自用手背測試水溫，最重要的是，在任何情況下成人都必須全程在場看護孩子沐浴，千萬別讓幼童獨自留在浴室內。

家中孩童不幸燒燙傷該怎麼辦？

若兒童不幸燙傷，國健署提醒，家長與照顧者應保持冷靜，並立即依「沖、脫、泡、蓋、送」以下5步驟進行處置並儘快送醫，將傷害降到最低：

沖：持續沖冷水15－30分鐘。

脫：在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物。若衣物已黏著皮膚，切勿強行撕扯。

泡：繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫。

蓋：使用乾淨的紗布、布單或衣物覆蓋燙傷處，避免細菌感染。

送：儘速送醫治療。

國健署署長沈靜芬呼籲，即使是在家中家長仍應保持高度警覺，以預防兒童燒燙傷，另外也可參閱「兒童衛教手冊」中的事故傷害檢核表，仔細核對家中環境是否安全無虞，確保孩子在享受溫暖的同時，也能遠離燒燙傷的威脅。



