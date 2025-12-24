浴室加裝「暖風機」衣服乾超快！他讚：比除濕機好用

冷空氣一波波來襲，台灣潮濕低溫的環境，時常讓人承受不住寒冷。有網友分享，他在浴室加裝「暖風機」洗完澡不怕冷之餘，還能讓濕的快速晾乾，大讚「比除濕機好用多」。

一名網友在浴室加裝暖風機，大讚比除濕機方便。（示意圖／中天新聞）

一名網友在臉書「一個他X的社團」發文分享，自家屋子30年了，磁磚、浴缸、天花板都壞了，近日他加裝「浴室暖風機」，不僅溫暖洗澡完不怕冷，還可換氣、除濕，衣服晾一下很快就乾，比除濕機好用多了，還不用搬水、不用移動沉重的機台。

貼文曝光後，網友紛紛大讚「浴室暖風機真的很好用」、「這台很讚，浴室不再長霉，衣服掛浴室裡還能當除濕室，又能暖房，洗澡不再冷到爆很推」、「洗完澡拖個地、刮刀刮個水，再開個小電扇，一下子就乾了」、「我家也有裝暖風機，真的冬天需要，浴室也很快乾」。

也有網友提醒，「繳電費的時候就(知道了)」、「暖風機吹衣服電費會多很多，除濕機加電扇才是快又省電」、「機器寄來，算一下電費，還是算了」、「很吃電費」、「要確定是一級變頻的，不然繳電費時就知道數字嚇到你」。

