浴室悲劇！ 「珪藻土軟墊」黏地板 女怒：超難清

不少人家中都會放地墊，不過有民眾在臉書團購買了便宜的「珪藻土軟式地墊」，沒想到放了兩年後，底部沾黏在地板上，留下黑黑的痕跡，變成「磁磚毀容」悲劇，清了好久才變乾淨，截稿前團購業者尚未回應，不過專家分析，會黏地板可能跟橡膠底材質有關。

好像「臭灰搭」一樣，一片黑戚戚，磁磚地板會這麼髒，就是因為放了「珪藻土軟式地墊」。A小姐2年前透過FB團購，不到百元的便宜地墊，但不知道產地來源，其中熊熊圖案的放在浴室，沒想到最近拿起來發現底部竟然黏在地板上；另一塊放大門口的花磚圖案地墊也一樣慘，留下黑色框框的痕跡，讓A小姐直呼實在是悲劇。當事民眾A小姐：「用刮刀用力刮，我連那個鋼刷、菜瓜布我都使用出來了，然後後來都黏在上面，就是變得像泥土狀的。」由於用手完全摳不起來，A小姐和先生兩人用工具刮啊刮，花了一個多小時，好不容易才把磁磚清乾淨。當事民眾A小姐：「滿後悔的，買是很便宜，但是清潔浪費我很多時間。」

「珪藻土軟式地墊」釀成「磁磚毀容」悲劇。（圖片來源／民眾提供）

其實能發現好多網站、店家都有在賣類似的「珪藻土軟式地墊」，價格低廉、圖案吸睛，主打吸水功能。看看產品介紹，最上層是快速吸水層，再來是珪藻土層，還有再生海綿層，最底部則是防滑橡膠底。專家分析會黏底板，可能跟橡膠底有關，能用有機溶劑來做清潔。台科大材料科學與工程系教授顏怡文：「橡膠層在高溫高濕的環境之下，那裡面的這個如果是比較廉價的這個膠黏劑，它就容易揮發，揮發完之後，橡膠就會恢復到硫化以前的狀態，就是比較柔軟而黏稠的狀態，所以它就很容易沾黏。」

專家分析，會黏地板可能跟橡膠底材質有關。（圖／TVBS）

其實早就有民眾分享，買了珪藻土地墊後發現容易發霉又難清，使用壽命較短。另外買地墊也要留意避開致癌物質，像是2020年日商宜得利，因為珪藻土踏墊、杯墊等產品含石綿而緊急下架。雖然如今台灣已限制含石綿產品輸入，不過民眾掏荷包前還是要睜大眼。

