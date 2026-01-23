浴室水垢不用猛刷 她大推清潔神物：乾淨到發亮

下個月就要迎接農曆新年，家家戶戶準備開始大掃除，其中廁所是最難清理的地方，有女網友分享一款專門去除水垢的清潔產品，只要噴灑在有水垢的地方，靜置一下再擦掉就可以，她實際清洗乾濕分離門、鏡子及水龍頭，乾淨到閃閃發亮，驚呼「第一次看到玻璃鏡子這麼清楚」。

該名女網友昨（22日）在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，公司的廁所都被阿姨打掃得非常乾淨，有次詢問阿姨使用什麼清潔產品，阿姨透露，打掃這麼多年，還是覺得魔術靈的水垢瞬潔最好用。

原PO得知後也去買了一瓶回家，把浴室打掃一輪後，整個空間變得超乾淨，包括鏡子、水龍頭及乾濕分離門都閃閃發亮。她說只要噴灑在水垢上，等待一下再擦掉就可以，超方便又有效，「一罐不用100元，就能換到一個全新的浴室。」

貼文引發廣大回響，不少網友也大推，「用過一堆，現在也用這瓶最簡單，不過效果沒這麼神，普通的水垢還可以，太頑固的就沒辦法」、「家裡也是用這瓶」。內行人則表示，除水垢的基底就是檸檬酸，基本上還是要稍微刷一下；也有人推薦其他產品，「古寶檸檬酸是唯一除水垢好用」、「之前用神奇檸檬，才把廁所地板和廚房的水垢除掉。」

家事達人陳映如也曾在臉書分享浴室水垢的處理方法，如果玻璃門上的水垢不嚴重，可用檸檬酸加水處理，比例大約是200毫升的水加入一大匙檸檬酸，將溶液裝入噴霧罐，噴在水垢處後鋪上濕的廚房紙巾。

若水垢較頑固，陳映如建議使用市售的清潔劑，使用時要注意保持通風，並確認材質適用性，最後一定要沖洗乾淨並擦乾表面。此外，使用完浴室要開抽風機，並用刮刀刮乾表面的水，保持浴室乾燥，就能避免水垢。

