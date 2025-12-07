浴室沒對外窗「潮濕到崩潰」 過來人推1神物秒解決

台灣氣候終年潮濕，浴室若缺乏對外窗或排風設備，洗澡後容易積水、悶濕，長期下來不僅可能產生霉斑，也會累積水垢，一名網友表示，搬入小套房後因浴室無法通風，導致濕氣與異味問題加劇，只能拿電風扇對著浴室吹，但問題仍無法解決，只好上網求助，不少人建議最有效的做法是使用除濕機，也有許多過來人表示，洗完澡後先以刮刀將水刮除、擦乾再搭配除濕，浴室很快就能恢復乾爽。

原PO近日於PTT發文指出，剛搬進小套房，整體環境不錯，但浴室沒有抽風機，每次洗澡後都變得又悶又濕，為了減少濕氣，他洗澡後都會把電風扇對著浴室吹，希望能加速乾燥，但依然無法完全改善，角落仍會累積水漬與水垢，偶爾還會散出潮濕異味，令他十分困擾。

貼文曝光後，多數網友指除濕機是最直接有效的方法，此外也可使用刮刀將浴室地面與牆面多餘的水分刮除，便宜又見效快，只要養成習慣，濕氣累積的速度會明顯降低。

網友紛紛留言，「刮水刮掉就好，1分鐘解決」、「刮刀＋門打開，乾得很快」、「便宜又好用，洗完順手刮一下差很多」、「除濕機必備」、「「我們家是刮水、擦乾，再加上除濕，大概1小時就乾了」、「刮刀就差不多，洗完澡花1分鐘弄弄就好」、「我都固定洗完澡放除濕機，效果不錯」、「可以用除濕機」。

