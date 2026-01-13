浴室清潔順序很重要 避開4常見錯誤、避免事倍功半

刷洗地板、浴缸和磁磚，去除頑固的霉斑、肥皂漬，清潔浴室往往是一項吃力的工作，但或許你的清潔習慣無意間讓打掃變得更加困難。清潔公司Molly Maid總裁莫克(Marla Mock)表示：「如果清潔浴室的順序不對，反而會替自己增加工作量，像是如果你先吸地、後除塵，檯面和架子上的灰塵就會掉到剛清乾淨的地板上。」她建議採取更有策略的方法，既有效率，也能讓浴室真正一塵不染，最好避免以下4個常見錯誤。

清潔用品使用不當

廣告 廣告

一塊抹布或海綿從頭用到尾，絕對是最嚴重的錯誤之一，莫克說這會把不同區域的細菌帶到各處。她建議洗手台、馬桶、淋浴區應分別使用不同的抹布，或乾脆改用一次性消毒濕巾。

馬桶刷也很容易成為細菌滋生的溫床。如果使用的是一次性馬桶刷且家中有多間浴室的情況下，每清完一間馬桶，就應消毒刷柄並丟棄刷頭。若使用的是一般馬桶刷，則建議使用後徹底沖洗、噴上消毒劑，完全晾乾後再放回底座。

未清潔經常接觸的表面

莫克提醒，像電燈開關、水龍頭、馬桶把手或按鈕這類高頻率接觸的表面，是浴室裡最髒的地方之一，因為它們經常被未清潔的手觸碰，同時也最容易被忽略。她建議先用消毒劑擦拭再擦乾，以避免表面材質受損。

忽略不易察覺的角落

除了那些一眼就看得到、顯而易見的表面需要清潔外，較少注意到的地方同樣不能忽略。像是浴簾、各種瓶罐與容器底下，都是黴菌、霉斑、細菌的溫床。為了達到最佳效果，這些區域應仔細分別清潔。莫克建議每月將浴簾與一條大毛巾一起放進洗衣機，加入少量洗衣精清洗；每次清潔浴室時，也應擦拭檯面上各種罐子、瓶子和容器底下的區域，用來清潔檯面的清潔劑通常就足以清除這些地方殘留的污垢。

清潔劑劑量太隨興

莫克說清潔產品不是加越多越好，傷害最低的情況只是表面黏膩；而最糟的情況可能產生危險氣體。她特別警告千萬不要將漂白水混合到氨水或醋，這樣會產生有毒氣體。她建議選擇成分簡單、效果可靠的清潔劑，並確實遵循安全使用指示。此外，在清潔天然石材或磁磚等較為脆弱的表面時，更要格外小心。莫克提醒一定要查看產品標示，確認清潔劑適合用於欲清潔的材質上。

更多世界日報報導

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商