浴室清潔3地雷別踩 專業公司：效果差還毀磁磚

浴室水氣多，容易滋生黴菌和細菌，清潔不易。香港知名清潔服務公司高富點出3種常見的錯誤清潔行為，包括刷洗磁磚過度用力、清潔前先弄濕浴室、清潔劑濕敷太長時間，不只讓清潔效果事倍功半，還會導致磁磚、牆面越擦越糟，甚至受損。

香港高富清潔服務公司在臉書粉專指出，清潔浴室時若踩到不該踩的地雷，會導致事倍功半，以下是3個常見的錯誤行為。

過度用力刷洗磁磚

不少人發現浴室地板、牆面有霉斑時，總會用力刷洗，高富清潔公司表示，這樣做不僅會傷害磁磚表面，還會導致霉斑滲入磁磚中，更難清潔，建議用海綿沾清潔劑輕柔擦拭，讓清潔劑均勻滲透磁磚凹陷處，最後再沿磁磚縫直向、橫向輕柔清潔，效果好又不會傷材質。

廣告 廣告

清潔前先弄濕浴室

高富清潔公司指出，把浴室弄濕是不少人清潔時的第一步驟，認為這樣可以讓清潔劑起更好的作用，但效果恰好相反。表面過於濕潤反而會讓清潔劑被稀釋，效果大打折扣，像是除黴清潔劑，最好在表面乾燥狀態下使用，藥劑充分滲透污垢、黴菌後再清洗。

清潔劑濕敷太久

清潔劑靜置越久越好？高富清潔公司表示，許多清潔劑需在污垢處靜置一段時間才能發揮最佳效果，但若時間過長，可能會導致壁磚、牆面受侵蝕而損傷、褪色。應遵照產品的建議時間，避免過度浸泡。

更多中時新聞網報導

Lulu陳漢典婚禮分工 妻統籌尪埋單

賴佩霞靠音樂挺過不幸

腸病毒嚴峻 3歲以下當心