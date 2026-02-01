浴室玻璃門住2年光亮如新 她曝秘訣：沒長過水垢

一名女子住2年的房子，浴室乾濕分離玻璃門依然光亮如新，且沒有鍍膜也沒有水痕及水垢，她將乾淨的秘訣歸功於每天洗完澡後，刮水並擦乾水滴的習慣，「每天2分鐘，可省去大掃除時間」，貼文引起網友關注；對此室內設計公司也提供維持玻璃門清潔的方法，包括使用白醋或檸檬酸搭配柔軟抹布清理水垢，提醒避免使用鋼絲球或菜瓜布等粗糙工具，以免刮傷玻璃。

原PO昨（1／31）於Threads發文指出，住了2年的家中，浴室乾濕分離玻璃門沒有鍍膜，依然乾淨、沒有任何水痕及水垢，她感謝有個同樣潔癖的另一半，才能讓浴室保持如新，「每天2分鐘，省去大掃除的時間，想不到吧！人家都以為我沒在洗澡」。

貼文曝光後，許多網友驚呼不可能，猜測原PO可能裝了軟水設備，才能住2年仍保持光亮如新，但原PO回應，當初裝修預算有限，沒有安裝軟水設備，每天洗完澡後都會刮水並用抹布擦乾水滴，才得以維持乾淨整潔。

針對浴室乾濕分離門水垢，室內設計公司網站曾指出，乾濕分離玻璃門可用白醋或檸檬酸清潔，將白醋倒在廚房紙巾上，貼在玻璃門的水垢處，靜置約1小時後，再用乾淨抹布擦拭；也可用檸檬汁或將檸檬酸粉加水調勻，塗抹在玻璃門上，隔天再拿掉並用清水沖洗即可。

若想提高清潔效果，建議使用質地柔軟的工具，如海綿、抹布或細毛刷，切勿使用菜瓜布、鋼絲球或硬毛刷等粗糙用品，以免刮傷玻璃表面。

