浴室玻璃門卡滿水垢 內行用天然神物 秒變亮晶晶

浴室設計乾濕分離可以避免洗澡時整間地板濕答答，不過玻璃門若沒定期清洗，上面容易卡滿水垢和皂垢。一名網友分享，只要用白醋加水比例約1：1，倒入噴霧瓶，噴灑在玻璃門上，大約停留10分鐘，再加點洗碗精用刷子稍微刷洗，沖水後原本霧茫茫的玻璃門瞬間變得閃閃發亮。

一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，前陣子無意間發現一罐過期的白醋，心想醋是酸的，可以用來清除浴室的皂垢，於是親自實測，沒想到效果驚人，洗完後玻璃門變得亮晶晶，而且全程沒戴手套也不傷手。

原PO表示，白醋加水的比例可以依照皂垢的嚴重程度做調整，或是抓1：1，不過他沒有稀釋，直接把白醋噴灑在玻璃門上，大約停留5至10分鐘，再用刷子沾點洗碗精，稍微刷洗就變得乾乾淨淨。

這篇實用貼文引發廣大回響，許多網友表示，「太好了，閒置已久的醋終於可以派上用場了」、「醋的確很好用」、「一直以來都是用漂白水，洗完浴室都快暈倒，醋味還可以接受，改天來試試」；也有內行人分享，「用檸檬酸效果也很好，比較沒味道也便宜。」

室內設計公司曾說明乾濕分離門的清潔方法，可以利用白醋及檸檬酸清潔，將白醋倒在廚房紙巾，貼在玻璃門的水垢上，靜置1小時後再用乾淨的抹布擦拭；也可以沾檸檬汁或加水攪拌均勻的檸檬酸粉，同樣貼在玻璃門上，隔天拿掉後用清水沖乾淨即可。

若想增加清潔效果，應使用質地柔軟的清潔工具，像是海綿、抹布或細毛刷；千萬不可以用菜瓜布、鋼絲球或硬毛刷等較粗糙的用品，容易刮傷玻璃。

