浴室玻璃門水垢別硬刷！內行推「2平價神物」一擦秒恢復透亮

浴室玻璃門的水垢令不少人感到頭痛，近日有網友分享，家中浴室玻璃門使用2年仍像新的一樣，關鍵在於每天洗澡後隨手刮除水珠並擦乾，打破了許多人對需安裝軟水系統的迷思。也有內行指出，清潔乾濕分離玻璃門應避免粗糙工具，改用海綿搭配白醋或檸檬酸，若有頑固水垢，可濕敷白醋或塗抹檸檬酸，就能讓玻璃恢復透亮。

有網友近日在Threads發文分享，入住新家兩年來，浴室的透明玻璃門依然清澈透亮，完全沒有鍍膜卻天天看了心情很好，還笑說「如果未來賣房，這扇玻璃門可以算加分項目嗎？」她也感謝與自己生活習慣、潔癖程度相近的另一半，才能長期維持浴室整潔。

貼文曝光，引發熱烈討論，不少網友直呼「太不科學了」，紛紛猜測原PO家中應該有安裝軟水設備，才能住了2年玻璃門仍然透亮如新。對此，原PO回應澄清，當初裝修預算有限，並未加裝軟水系統，能維持乾淨的關鍵其實很單純，就是每天洗完澡後隨手刮除水珠，再用抹布擦乾殘留水滴，長期下來才能讓浴室始終保持清爽明亮。

玻璃門去水垢2法寶

室內設計專家建議，清潔乾濕分離玻璃門時，應避免使用鋼絲球、菜瓜布等粗糙工具，以免刮傷玻璃表面，建議改用海綿或抹布，搭配白醋或檸檬酸溫和清潔；若已出現水垢，可將白醋浸濕紙巾後濕敷約1小時再擦拭，或以檸檬酸加水調勻塗抹、靜置後沖洗，即可有效去垢，讓玻璃恢復透亮。

此外，也有網友在臉書社團「我愛全聯－好物老實説」分享實測經驗，表示自己習慣洗完澡順手刮除乾濕分離玻璃門上的水漬，但家人未養成同樣習慣，導致水垢越積越厚。後來到全聯購買網友推薦的強力去水垢清潔劑，噴灑於玻璃門靜置約3至5分鐘，再用濕抹布擦拭，效果立刻顯現，讓她直呼「真的超有感」。

