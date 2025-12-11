浴室磁磚縫老發霉 家事達人用1物 除霉輕鬆又便宜

浴室潮濕易發霉，尤其是磁磚間的縫隙，最常出現黑斑，更棘手的是，這些黴菌往往藏在深處，若只用清潔劑擦拭表面，除霉效果有限。對此，家事達人分享一招技巧，只要拿蠟燭塗抹在磁磚間縫隙處，就能形成一層防水膜，阻擋水氣滲入，黴菌自然就不容易生長，方法簡單又不會花太多錢。

根據英國《鏡報》報導，黴菌經常藏在磁磚縫隙深處，單靠表面清潔難以徹底消除，想要防止黴菌生長，「阻止水氣進入」是關鍵。經常在IG上分享清潔技巧的家事達人莉安分享，使用常見的蠟燭，就能從源頭阻止黴菌在縫隙處形成。

廣告 廣告

莉安表示，做法相當簡單，只要將蠟燭上的蠟直接塗抹在磁磚縫隙上，就能形成一層防水保護膜，當水分無法滲入填縫處，黴菌自然難以生成。這樣的方法簡單又快速，人人都可以執行，也不需要花費太多時間，之後每半年塗抹一次即可。

不少網友大讚，從來沒想過蠟燭還能有這樣的妙用，直呼「這太方便了」、「真是個好主意」、「這個技巧超實用」。有人詢問是否要先將蠟燭融化成蠟油，莉安表示不需要，直接把蠟燭拿起來塗抹即可，她也建議，用細長的蠟燭效果最好，可以像握鉛筆一樣握住它，塗抹起來更省力。

更多中時新聞網報導

鍾瑶乳房手術 實習醫排排站

白安誇〈恆星〉組合很帥 最喜歡阿信

全台首座核反應器 擬129年除役