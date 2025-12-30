浴室磁磚縫一直發霉怎麼辦？達人教「１招防霉」簡單又快速：半年不用清
浴室磁磚縫隙容易積水發霉，是許多家庭清潔的困擾，尤其黴菌往往深藏在縫隙內部，僅靠表面清潔劑難以徹底根除。近日，一位家事達人在社群平台分享防霉妙招，只需使用日常生活中常見的蠟燭，直接塗抹在磁磚縫隙上，就能形成防水保護膜，從源頭阻擋水氣滲入，有效預防黴菌生長，方法簡單又經濟實惠。
浴室磁磚縫發霉如何處理
根據《鏡報》報導，浴室環境潮濕，黴菌常會藏在磁磚縫隙深處，難以徹底消除。對此，家事達人莉安（Leanne）在Instagram分享，想要防止黴菌生長，就該「阻止水氣進入」，只要使用常見的蠟燭，就能從源頭阻止黴菌在縫隙處形成，這個方法不必花太多時間，既簡單又快速。
達人分享蠟燭防霉法
莉安說明，操作方法相當簡單，只要將蠟燭上的蠟直接塗抹在磁磚縫隙上，就能形成一層防水保護膜。當水分無法滲入填縫處，黴菌自然難以生成。她也建議使用細長的蠟燭，可以像握鉛筆一樣握住，塗抹起來較為省力。也不需要先將蠟燭融化成蠟油，直接把蠟燭拿起來塗抹即可，之後每半年塗抹一次即可維持效果。
網友熱烈迴響讚實用
這個防霉妙招在網路上引發熱烈討論，不少網友大讚從來沒想過蠟燭還能有這樣的妙用，紛紛留言表示「用蠟燭也太天才了吧」「蠟燭真是個好辦法」「蠟燭技巧超實用耶」。這種利用日常用品進行居家清潔的創意方法，不僅成本低廉，也符合環保概念，讓家庭清潔變得更加輕鬆有效。
▲將蠟燭上的蠟塗抹在磁磚縫隙上，就能形成防水保護膜。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
