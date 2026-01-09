浴室磁磚「長霉斑」刷不掉！譚敦慈揭「1招秒除霉」 千萬別用熱水沖

記者鄭玉如／台北報導

浴室是家中最容易孳生細菌與黴菌的地方，若未定期清潔，黴菌感染可能危及健康。無毒教母譚敦慈提醒，浴室磁磚的縫隙容易長黴菌，若不小心吸入，恐造成呼吸道或免疫系統負擔，平時應以冷水清洗浴室牆壁，降低黴菌生長機會，若已有菌斑，可使用廚房紙巾沾漂白水濕敷。

譚敦慈在節目《祝你健康》中指出，洗完澡清潔浴室時，應用「冷水」沖牆壁，絕對不要使用熱水，因為高溫又潮濕的環境，容易孳生黴菌，另外，還要打開抽風機，或放入除濕機除濕，保持空氣流通與乾燥，有助於抑制黴菌生長，若已經產生菌斑，可使用廚房紙巾沾漂白水濕敷。

譚敦慈提醒，使用漂白水時，記得打開窗戶通風，絕對不能與酸性東西併用，可能對呼吸道造成傷害，而定期正確清洗浴室，不僅維持環境整潔，更能降低黴菌對呼吸道與免疫系統的潛在危害，是居家健康不可忽視的重要細節。

至於浴室清潔順序，譚敦慈透露，每天她都會從天花板開始，以由上而下的順序清潔，再至玻璃、地板及牆壁，「浴室所有東西是不落地，因為你擺在地上，洗的時候，它下面會積水，所以我都是掛起來的。」若想清除水垢，可使用科技海綿刷除，且一定要用「冷水沖過」，溫度下降就不容易長黴，接著再以乾抹布或刮水器刮掉。

