浴室裝針孔偷拍女同事 色技師判刑再賠44萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣某公司設備技師黃男在員工宿舍浴室內裝針孔，偷拍女同事出浴春光，結果被活逮，除了刑事部分被判刑外，被害人再提起附帶民事求償194萬元，新竹地院審理後判賠44萬元。

陳女說，公司同事黃男為滿足私慾，故意於113年10月22日21時30分許，在新竹縣竹北市公司宿舍共用浴室內，擺放針孔攝影機在置物櫃上，朝淋浴設備方向拍攝，她入內淋浴，洗澡裸露胸部、臀部影像都被偷拍，黃男欲將偷拍影像存入筆記型電腦內後開啟查看，供己觀賞，被她當場發覺報警處理。

陳女說此事造成相當大的精神上痛苦，憤而請求賠償精神慰撫金180萬元與無法工作的損失，合計194萬元。

刑事部分，黃男因竊錄非公開活動暨性影像，遭判刑6月，且侵害原告隱私權情節重大，法官判賠慰撫金30萬元，加上無法工作損失合計44萬元。

