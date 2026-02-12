浴室鋁門整片白斑 內行大推天然神物 秒除水垢、髒污
今天至周日小年夜（15日）各地天氣穩定，適合年前大掃除，一名網友在臉書社團發文表示，浴室鋁門多處都有白色痕跡，像是發霉的樣子且清不掉，想尋求有用的清潔劑。許多內行人解答，其實門上的痕跡是厚厚的水垢，可以用天然的檸檬酸處理，只要噴在水垢上停留幾分鐘，輕鬆就能刷掉；若水垢較頑固，可以拿廚房紙巾沾檸檬酸水，濕敷在門上一段時間再刷，一樣變得乾淨溜溜。
一名網友昨在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，家中浴室的鋁門有發霉髒污，想尋求好用的清潔劑。從原PO上傳的照片可見，鋁門上的白色污垢集中在中間及下方，手把附近也有大片痕跡。
許多內行網友則說，門上的髒污不是發霉，其實是累積很厚的水垢，用檸檬酸就能輕鬆去除，「噴一噴等待幾分鐘就很好刷，若較頑固可以用紙巾濕敷後再刷」、「檸檬酸泡水溶解後，除水垢非常有效」。
不少人推薦WD－40除鏽潤滑劑，「不鏽鋼或鋁門窗用WD－40清潔就對了，清理後因為油產生的霧面，再用清潔劑去油就行」、「勤奮的男人都有一罐WD－40，鬆脫、潤滑、防鏽、去污，沒有什麼是它做不到的」、「年久被水垢堵塞的水龍頭，噴一噴靜置一晚也很有效。」
另外也有網友建議，最有效的方法就是洗完澡後，順手把門擦乾，每天只要花不到一分鐘，就能解決水垢的問題。
她用全聯「清潔神粉」刷掉陳年黑汙 網友：也太乾淨
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
