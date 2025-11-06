浴室鏡子卡滿水垢 達人用牙膏、白醋一擦瞬間變亮

浴室的鏡子若沒有經常擦拭，容易卡滿水垢變得霧茫茫，一名網友日前在社群發文表示，家中浴室的鏡子有嚴重的水漬，使用過一些除水垢的產品，但效果不佳，想尋求解決方法。內行網友分享，在抹布上沾牙膏，塗抹在鏡子上擦一擦就乾淨了；專家則表示，可以用白醋加水稀釋，噴灑在鏡面，再用柔軟的布或紙巾擦拭即可。

一名女網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出照片，只見浴室的鏡子整片都是水垢，她說用過網路上熱門的除水垢產品，但都沒有用，鏡子濕濕的時候看起來好像有效，但乾了以後立刻恢復原狀，不知道該如何處理。

內行網友紛紛留言提供妙招，最多人推薦牙膏，「我是用牙膏塗在抹布上，以螺旋手勢擦就好了」、「牙膏很有效」。也有網友推薦其他方法，「把醋裝在噴霧瓶，噴在鏡子上，再拿廚房紙巾蓋住停留約1小時」、「檸檬酸加水，用海綿沾取擦拭鏡子」、「拿塑膠袋揉一揉，像菜瓜布那樣擦。」

淨水器業者曾在官網說明水垢形成的原因以及清潔方法，水中的鈣、鎂離子濃度越高，越容易生成水垢；越偏鹼性，產生水垢的可能性也越大。

水垢附著於不同材質有不同處理方法，清潔鏡子上的水垢，應找不含研磨成分且無腐蝕性的專用清潔劑，以免損傷鏡面鍍層。若以物理方式清潔，可用醋加水以1：1的比例稀釋，噴灑在鏡面後，用柔軟的布或紙巾擦拭即可，最後再用乾布擦乾，避免留下水痕。

