浴室鏡子累積水垢霧茫茫 內行人：牙膏、白醋瞬間變亮

浴室鏡子長期累積水垢容易變得霧茫茫，讓人困擾不已。一名網友日前在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，家中浴室鏡子有嚴重水漬問題，即使使用市面上熱門的除水垢產品，鏡子在濕潤時看似有效，但乾了後立即恢復原狀，因此向網友求助解決方法。貼文引發討論。

浴室鏡子長期累積水垢容易變得霧茫茫，讓人困擾不已 。（示意圖／pexels）

許多內行網友紛紛分享實用妙招，其中最受推薦的是使用牙膏。有網友表示：「我是用牙膏塗在抹布上，以螺旋手勢擦就好了」，另有網友也附和「牙膏很有效」。除了牙膏外，其他網友也提供不同清潔方式，包括「把醋裝在噴霧瓶，噴在鏡子上，再拿廚房紙巾蓋住停留約1小時」、「檸檬酸加水，用海綿沾取擦拭鏡子」、「廚房紙巾吸滿檸檬酸+水，濕敷」，甚至有人建議「拿塑膠袋揉一揉，像菜瓜布那樣擦」。

針對水垢形成原因，淨水器業者曾在官網說明，水中的鈣、鎂離子濃度越高，越容易生成水垢；水質越偏鹼性，產生水垢的可能性也越大。業者指出，水垢附著於不同材質需有不同處理方法，清潔鏡子上的水垢時，應選擇不含研磨成分且無腐蝕性的專用清潔劑，以免損傷鏡面鍍層。

若想使用家中常見物品清除鏡子水垢，專家建議可採用白醋加水以1：1的比例稀釋，噴灑在鏡面後，用柔軟的布或紙巾擦拭即可。清潔完成後，記得再用乾布擦拭鏡面，避免留下新的水痕，讓浴室鏡子恢復明亮如新。

