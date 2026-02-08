浴室長黴怎麼清？專家推薦2日用品 比漂白水有效

年前大掃除，浴室頑固黴菌讓人頭痛。物業維護專家莫里西建議，可用3%的過氧化氫，也就是市售的醫用雙氧水來清潔，操作很簡單，將過氧化氫塗在長黴菌的地方10分鐘以上，再用較硬的刷子刷洗即可消除，而衣物增白產品「氧系漂白粉」同樣有效，操作方式相同。根據《中時新聞網》實際查詢，上述2種產品都可在藥局、大賣場或網購平台輕鬆取得。

雙氧水可除黴

根據《鏡報》報導，浴室潮濕易滋生黴菌，許多人習慣用白醋、漂白水來清潔，但屋頂工程公司Best Roofers創辦人、物業維護專家莫里西（Alex Morrissey）建議，使用3%的過氧化氫（即雙氧水）更有效，因為過氧化氫是一種天然漂白劑，能有效破壞黴菌在磁磚等硬質表面的細胞結構，但濃度比漂白水低，味道較不刺鼻，使用上相對安全。

廣告 廣告

3步驟消滅黑黴

莫里西表示，將濃度3%的過氧化氫塗在長黴菌的隙縫中，靜置10至15分鐘，再用硬尼龍刷刷洗，接著用清水沖乾淨，黴菌就會消失；面對較頑固的黴菌，則可將小蘇打粉與過氧化氫調成糊狀，塗入縫隙，靜置10分鐘再刷，必要時重複操作，直到灰黑色污漬消失。

清潔專家貝爾曼（Nigel Bearman）也指出，過氧化氫比漂白水更有效，因為漂白水只能漂白表面，無法深入多孔填縫劑，黴菌容易再生。他提醒，使用過氧化氫除黴前的準備工作很重要，建議先去除表面水分與肥皂膜，可用溫水加入少許洗碗精清潔，再擦乾後再用過氧化氫清潔，效果會更好。

除了過氧化氫外，清潔公司Vapor Clean LTD創辦人基特（Lee Keat）分享，衣物增白產品「氧系漂白粉」也能作為黴菌清除劑，將氧系漂白粉調成糊狀塗入填縫劑，能分解有機污漬，而且沒有漂白水的刺鼻氣味，靜置15分鐘再刷洗，沖乾淨即可消滅黴菌。

藥局、賣場就買得到

過氧化氫與氧系漂白粉在市場上極為普及，根據《中時新聞網》實際查詢發現，市售濃度3%的過氧化氫即為大眾熟知的「醫用雙氧水」，在各大藥局或藥妝店皆有販售，主要用於傷口初步清潔與消毒；而氧系漂白粉（過碳酸鈉）則廣泛應用於衣物去漬、漂白與護色，在大賣場或網購平台均能購入。

更多中時新聞網報導

私校小聯考猖獗 教部挨批淪幫凶

2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起

詹雅雯登《一級棒》飆金曲