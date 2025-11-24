即時中心／温芸萱報導

基隆市某社區昨（23）日晚間突然傳出一聲槍響，39歲李姓男子被友人發現倒臥主臥浴室，頭部中彈、血泊四散。警方接獲通報後到場協助並將李男送往基隆長庚急救，但仍因傷重不治。警方調查指出，李男近期情緒低落，曾傳訊給友人與兩名子女，友人覺得不對勁趕往住處，發現浴室反鎖，請來消防破門才揭露現場。警方在旁找到槍枝與子彈，正追查槍械來源，至於案情仍待進一步釐清。

基隆某社區昨日晚間突然傳出一聲槍響，39歲李姓男子被發現倒臥家中浴室，傷勢嚴重，經送醫後仍不治。警方於晚間6時許接獲通報，指有民眾受傷需救護，警消人員趕抵後立即將傷者送往基隆長庚醫院急救，同時封鎖現場並通知鑑識人員到場採證。

警方調查指出，李男疑似具幫派背景，近期情緒明顯低落，曾傳訊給友人與一對兒女。兩名友人覺得不對勁，昨晚特地前往李男住處關心，進屋後卻發現室內空無一人，主臥浴室門反鎖，情況怪異，隨即請來消防隊破門。門開後，發現李男頭部中彈倒臥血泊，旁邊留有槍枝與子彈。

由於傷勢過重，李男經搶救仍於晚間宣告不治。目前警方正調查槍械來源，並了解李男近況及是否涉及外力介入。警方強調，本案涉及槍械重案，將溯源追查非法槍枝流向，盡速釐清事件全貌。





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／浴室門深鎖！消防破門見怵目畫面 男子頭部中彈倒臥血泊

