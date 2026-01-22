浴室「阿祖」家風格！遊客控悠活度假村老又舊

有遊客到墾丁悠活度假村住，一肚子火，抱怨浴室像阿祖家風格。（圖／東森新聞）





有遊客到墾丁悠活度假村住一肚子火，抱怨浴室像阿祖家風格，水龍頭拉桿壞了不能淋浴，灰塵一堆，還有木板磁磚壞，問這個好意思說是五星級飯店嗎？業者說會有灰塵是因為最近落山風大，水龍頭拉桿不是壞了，是遊客使用錯誤，如果客人當下反應會立刻解決。不過今年過年，墾丁的住房率不算高，也多少跟飯店老舊、設備不升級，大家不想住有關。

動一動淋浴間的水龍頭拉桿，看起來像是壞了，遊客到墾丁知名的悠活度假村，指控因為水龍頭拉桿壞了，蓮蓬頭完全無法使用，強迫得泡澡，還說浴室很有阿祖家風格。

房門後方木板也脫落，磁磚剝落一大片，床單上有不明污漬，看起來像血跡，嫌又破又舊，問怎麼好意思說是五星級飯店。

其他遊客：「（這種環境不能接受對不對），不行。」

營運26年的悠活度假村，被嫌老又舊，遊客還不滿冰箱還要自己插電，走到大廳路上，牆面木板也有灰塵。業者整個飯店巡視一次，確實發現有些地方有小破損：門邊的板子螺絲鬆脫，緊急修補，其他小細節也加緊補強，那這個牆面看起來髒髒的，怎麼回事。

悠活度假村業者：「最近落山風比較大，灰塵就會比較多，他在那邊拉這個是沒有水的狀態，它是不是就下去了，正確使用就是要開水，先開水拉起來，蓮蓬頭就可以沖水了。」

悠活度假村業者：「它會有污漬，可能就是清洗公司的那一邊的問題，可能會有一些污漬留在上面，這些我們只要發現，都會馬上清除掉換掉的。」

業者說床上會有頭髮，很可能是清潔人員掉的，會要人員特別留心。悠活度假村過去是墾丁度假首選招牌，座落於墾丁國家公園中，擁有得天獨厚的海岸景觀及最長最美的潮間帶生態，經過多年沒有重新裝修，裝潢和設備缺少時尚感。

這個問題也點出墾丁國旅盲點，需要花好幾千元來住嗎？接下來就是春節連假，墾丁飯店的住房率，除夕到初三有7到8成，初四有6成，民宿除夕初一只有4成，初二到初四有6成，都不是太高。要讓民眾掏錢來到墾丁度假，恐怕設備軟硬提升很需要。

