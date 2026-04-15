浴室24小時抽風仍長黴斑 她靠「平價神物」放著就乾淨
一名旅居日本的台灣女子，原以為日本浴室設有24小時抽風系統，應不易發霉，直到發現牆面出現黴斑，她隨即到超市選購防黴產品，其中一款標榜「放著即可」的防黴劑，使用後效果顯著，她表示放置半年以來浴室仍維持乾淨，貼文也引發用戶留言分享使用經驗。
原PO近日於Threads發文指出，原以為日本浴室設有24小時抽風機已足夠防黴，但兩周後發現牆面出現小斑點，意識到僅靠抽風機不夠，仍需搭配防黴用品使用。
原PO表示，後續在超市選購浴室防黴用品時，發現一款標榜「放著即可，但需定期更換」的防黴劑，購入後放在浴室使用約半年，期間未再出現發黴情況，大讚效果好，在日本超市2入為日幣880元，約新台幣176元。
圖文引起關注，不少曾使用過的台灣網友也表示，該產品在電商平台就可買到，具備一定防黴效果，且價格不高，很適合台灣北部潮濕氣候使用，只要貼著牆面即可發揮作用，但使用前需先將牆面既有黴菌清潔乾淨，效果才會較佳。
至於消除浴室牆面、角落黴菌的方法，家事達人陳映如曾在臉書粉專指出，若狀況不嚴重，可使用過碳酸鈉加水調成膏狀後塗抹於發黴處，靜置數小時再沖洗即可；如情況較嚴重，可使用漂白水或市售除黴劑處理，除黴劑可直接噴灑並依產品說明清潔，漂白水則可沾取於廚房紙巾後濕敷在發黴處，靜置後再沖洗完成清潔。
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