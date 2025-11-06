浴血重生！議員收養入籍台南市專車直送新家 南投「滴血老牛」現況曝光

記者林昱孜／台南報導

網友救援南投「滴血老牛」，6日專車送到台南老牛的家。（圖／翻攝畫面）

南投埔里一隻老黃牛，被飼主綁在小貨車上拖行，腳底受傷流了滿地鮮血，頸部也因繩索緊勒有勒痕，慘況PO上地方社團，網友心疼不已合力「救牛」；在眾人關心和南投縣議員王秋淑以及台南市議員李宗翰幫助下，老牛今（6)日在搭車來到台南新住處「老牛的家」，獸醫也曝光老黃牛現況。

老黃牛經獸醫檢視後，將在「老牛的家」生活，會先暫時隔離，確認沒罹病，就會與其他牛隻一起相處。（圖／翻攝畫面）

老黃牛搭車南下，在6日上午抵達位於台南新家，準備成為「老牛的家」第8名成員，將在這邊安養天年。獸醫師檢查老黃牛身體狀況，脖子後有勒痕外傷，已用優碘消毒，腳傷部分，後續再研議是否削蹄或消炎止痛。

老農開著小貨車，以繩索牽引牛隻前行，車速過快牛蹄磨擦柏油路面，最終因疼痛與疲累癱坐在橋上，地面血跡斑斑。（圖／翻攝畫面）

這頭老黃牛終於「翻轉牛生」，2日晚間，原飼主陳男以小貨車綁著遛牛，但車速不慢，導致老黃牛幾乎呈現被拖行狀態，最後癱坐在橋上，地上留下一灘一灘的鮮血，脖子上的勒痕也讓人看了心疼。

老黃牛遭綁貨車拖行「沿路滴血」蜷縮橋邊，讓許多網友看了都相當不捨。（圖／翻攝畫面）

影像曝光後引發大批網友痛批「虐待動物」，隨即通報警方與動保單位介入，還有熱血獸醫獲悉後趕到現場先幫忙初步處理。飼主陳男強調，自己非有意虐待，只是牛「沒走過柏油路才受傷不走」所致。

善心人士看到新聞後，將老黃牛買下，透過南投縣議員王秋淑協助，再由台南市議員李宗翰收養「入籍」台南，順利成為老牛之家的新成員。老黃牛目前會先暫時隔離，確定沒有傳染病、傷勢復原後，將會與其他牛隻們一同生活。

南投縣議員王秋淑找台南市議員李宗翰幫忙，農業局破例收留。（圖／翻攝畫面）

老牛,王秋淑,李宗翰,台南,南投,黃牛,飼主（圖／翻攝畫面）

