浴袍一脫全場瘋了！金世正台北開唱炸出馬甲線 被問I.O.I合體…突清唱2首歌

韓國人氣偶像金世正今（23日）晚在台北國際會議中心舉辦粉絲演唱會，已預告要給足粉絲驚喜的她，先是穿著黃色浴袍登場，當演唱〈Something New〉、〈Irony〉時，她驚喜脫掉浴袍，秀出小蠻腰大秀傲人馬甲線，復刻選秀時期的造型，經典回憶殺讓粉絲嗨到瘋狂尖叫！

金世正一開場就脫了！浴袍下藏回憶殺亮點

金世正今晚的活動以「Tenth Letter」為主題，想透過活動與粉絲一同回顧出道10週年。演歌雙棲的她，還邀粉絲換上經典戲劇造型dress code，希望與粉絲一同同歡。金世正分享距離上一次來台已是2023年，笑說：「這段時間我拍了兩部電視劇，有人看過嗎？」聽到不少人舉手，她驚喜直呼：「哇！好多人看過！」更開心表示終於有了專屬手燈。

金世正的浴袍下藏有驚喜。讀者提供

金世正傲秀精實腹肌與馬甲線。讀者提供

今晚粉絲的用心打扮也成為活動亮點，有人穿上《驅魔麵館》的紅色運動服、有人復刻《社內相親》的申夏莉造型，還有 SEMINA 浴袍與《PRODUCE 101》粉紅運動服現身。看到粉絲分享造型是媽媽幫忙準備，金世正用中文甜甜致謝：「謝謝媽媽！」遇到和自己同齡的粉絲，她則笑稱「朋友」，鼓勵大家「都要好好吃飽，加油」，並感性表示：「謝謝你們給我專屬於台北的溫度。」

粉絲敲碗 I.O.I合體！金世正反應曝光

除了與粉絲近距離互動，金世正陸續帶來〈Voyage〉、〈Send A Letter〉、〈Solar System〉等歌曲，並以「Tenth Letter」為主軸穿插互動環節。有粉絲詢問 I.O.I是否有10週年合體計畫，她並未正面回應，但突然清唱起〈When the Cherry Blossoms Fade〉與〈Very Very Very〉。看著粉絲準備的驚喜影片更是差點落淚，最後也許下次一定會再來的約定，為近3小時的活動劃下溫馨句點。



