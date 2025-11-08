海上修風機「裝備重2公斤」 離岸風電技師需5大訓練才能出海

清晨5點半，天色尚未明亮，離岸風電團隊已經在進行出海前的會議。這群專業人員每天面對海上嚴峻環境，必須謹慎評估浪高、風力及雷擊風險等天氣因素，才能確保工作安全。維修離岸風機需要全副武裝的安全裝備，並經過嚴格訓練。隨著台灣離岸風電產業快速發展，相關人才需求大增，預計2030年將需要約2萬名專業人員。目前全台已有六間風能訓練中心，為這個新興產業培育本土人才，逐步建立台灣自己的風能團隊。

海上修風機裝備重2公斤，離岸風電技師需5大訓練才能出海。圖／TVBS

西門子歌美颯運維技師Neil Hsu在出海前提醒團隊注意浪高變化，從早上的0.91到下午可能增至1.2至1.3，並根據雲圖評估雷擊風險。由於當天台中港雨勢較大，團隊必須更加謹慎準備。技師們穿戴完整安全裝備，包括掛勾和各種防護設施，同時將維修器材仔細裝袋，以吊掛機具搬運上船。當天任務是由3組人員維修三座離岸風機。西門子歌美颯運維技師Harrison Shen表示，往返路程約需2至3小時，到達現場後開始吊掛作業，這是整個工作流程中最關鍵的部分，之後進行停機斷電，再更換設備或進行日常維護保養。西門子歌美颯運維技師Stani Wang指出，海上工作隨時可能遇到突發狀況，如遭遇雷擊警報可能需要中途停止，因此所有參與的團隊成員，包括原廠人員和協同廠商，都必須具備基本訓練。

一般風機每年需保養維護一次，主要集中在4月至9月期間。西門子歌美颯亞太區董事長倪邇斯解釋，由於這是全新產業，初期無法聘用具備相關經驗的人才，因此公司會對新進人員進行培訓。現在產業已有相當規模，約有1萬人在此領域工作，已逐漸建立人才庫。台灣風訓中心GWO教練邱劭軍展示了高空攀爬技巧，從裝備穿戴到掛鉤運用的每一步都要精準到位。這座22米高的訓練塔模擬單裝式海上風機基礎，用於高空訓練。完整課程需要5天時間，包括高空訓練的2天，取得證照後才能出海工作。基本裝備重約2公斤，學員需在高溫環境下進行訓練，考驗耐力。邱劭軍強調，離岸風場工作人員必須能獨立完成救援工作，因為在海上等待救援的時間與陸地不同。除了高空作業，課程還包括水上求生訓練，如何上救生艇及降低海上風險。訓練中心的泳池會模擬海浪情境，創造上下幅度達一公尺的波浪，讓學員體驗真實環境並學習獨立登上救生筏。

一座離岸風場在施工期間需要500到600名技師。圖／TVBS

要前往離岸風場工作，必須通過緊急救護、徒手搬運、火場應變、高空作業、海上求生五大課程取得證書，有效期為兩年，之後需進行BST複訓。台灣風訓中心營運經理李登貴表示，中心已導入約七八成的GWO訓練模組，包括進階救援、進階急救等，希望讓非專業背景者也能成為適合的人才。

每座風場施工階段需要500至600位技師，完工後仍需50名技師進行維運。李登貴指出，訓練中心每年培訓約1000多人，整個產業每年培訓2000至3000人，但仍有5000至1萬人以上的人才缺口，特別是高階工程專業人員、維運技術及職業安全人員等，需要時間累積補足。隨著風能產業擴張、技術成熟，台灣正逐步建立本土風能團隊。

