海上大掃蕩！133噸神祕冷凍肉+百萬包私菸闖台 警海聯手一網打盡

海上走私再現驚人規模，內政部警政署保安警察第三總隊聯手海巡署第五海巡隊，於10月24日清晨在高雄港西南外海破獲一起重大走私案，1艘外籍雜貨輪偽裝成載運合法冷凍貨物的普通商船，卻暗地夾帶大量來源不明肉品與私菸企圖闖關，所幸經專案小組提前掌握情報，最終在海上成功截堵，將私貨攔截在境外。

此次行動由第三總隊第二大隊主導，在獲得可靠情報後，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並結合警政、海巡、財政、關務、防疫等多單位共同佈線，長期嚴密追蹤該艘雜貨輪航行路線與靠港動態，終於在24日清晨6時30分，專案小組於高雄港西南方海域展開登檢行動，成功查扣超過133公噸冷凍肉類，以及多達107萬7000包來源不明私菸，初估市值高達新台幣四千萬元以上。

現場除私貨外，警方亦逮捕案上七名涉案人士，包括1名台籍王姓男子及六名印尼籍船長與船員，依違反《菸酒管理法》及《動物傳染病防治條例》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，

警方指出，不明來源肉類極可能帶有非洲豬瘟、新型禽流感等病毒風險，若流入市面，除了威脅民眾食安，更可能造成農畜產業重大損失；而私菸除逃稅問題，更涉及黑市金流與治安問題，因此必須嚴格把關，不容走私集團有任何可乘之機。

內政部警政署強調，政府將持續強化海空邊境聯合查緝，只要涉有危害國家安全、食安與公共秩序之行為，絕不姑息，會以「零容忍、全面封鎖」的方式，確保病毒與非法物資無法藉由走私入侵台灣，守護國人健康與農業生產環境。

