海上急難救兵! 海軍「大武級」新型救難艦深度開箱

我國自製的海軍「大武級」新型救難艦，首艦已於上個月成軍、正式服役。(圖／TVBS)

"國艦國造"大計的另一大成果-大武級救難艦，在上個月正式成軍服役。海軍在年度的營區開放活動前，順勢對外開箱。這艘大武軍艦，特別之處在於常態設置了潛水鐘和減壓艙，強化水下作業效率。同時配備了更強而有力的拖纜裝置，使得大武軍艦，有能力拖帶重達10萬噸、失去動力或損壞的軍艦或商船，返港維修。

大武軍艦強力水砲全壓啟動。鏡頭前，兩道水柱劃破海面。模擬目標和情境不是對抗軍艦，也不是驅離三無船，而是協助友軍船體滅火。因為滅火救難，本來就是大武軍艦的核心任務之一。

年初第一次性能展示，只讓外界驚鴻一瞥；這回，我們在營區開放前，深入艦上，完整開箱這艘國造新世代救難艦。

大武軍艦的潛水鐘系統是其最大特色之一，能一次載運三位水下作業人員。水械上士王季軍表示，相較於單管水肺，潛水鐘搭配水面供氣的頭盔能在更深、更長的時間內執行作業。與舊型救難艦不同，大武軍艦是國內第一艘常設潛水鐘與減壓設施的軍艦，不需額外加裝即可出海執行任務，大幅降低整備時間，增加作業效率。

大武軍艦是國內第一艘固定配置潛水鐘的軍用艦艇。 一次可搭載三名水下作業人員， 在百米水深內執行搜索、搶修、救援等高難度任務。(圖／TVBS)

船上的減壓艙是大武軍艦的第二大特色。水械士官長陳銓祐解釋，潛水員上岸後會進行脫裝、沖洗，然後進入內艙實施氧氣治療。操作人員包含控制手總監會在特定位置進行操控、通話，並透過視訊觀察潛水員的身體狀況及生命徵象，確保人員健康與安全。

人員安全是所有海上搶救的前提。有了減壓艙與專業水下設備，艦上隊員才能放心面對那些往往是「硬仗粗活」的任務。

海軍大武軍艦艦長陳建宏說明:「我們平常是南北拖的待命艦，海上有突發狀況，就要第一時間出去救援。」

帆纜中士劉章德補充說明，舊型救難艦的拖帶能力僅3萬到4萬噸，而大武軍艦配備的機具可達10萬噸，足以拖帶各種民間商船及海軍所有軍艦。

大武軍艦被海軍歸類為二級艦。艦尾的一百噸拉力主拖纜機，讓大武軍艦即使面對失去動力的巨型船舶，依然能「以小博大」。滿載排水量3250噸，因任務為在惡劣天候或戰場環境執行救難、拖帶，18節最大速率已足夠。甚至有些時候，速度不是重點，反而是要能克服海流帶離、精確保持定點。

為因應特殊任務需求，大武軍艦配備精準定位系統。航海士官長吳盈翰表示，這套系統能將船位精準定在一個點位上，搭配艏艉側推進器及伸縮式全向推進器，使艦船能迅速左右橫移、原地轉向，靈活應對各種救難情境。

「國艦國造」久違再度端出新成品，「安海計畫」投入29.7億新台幣預算，打造新型救難艦，最主要的原因，是舊有大字輩救難艦年事已高。

大武軍艦舷側全貌。(圖／青年日報)

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，我國既有的大字輩救難艦，服役已接近六、七十年，確實已面臨壽限與能力不足的問題。而救難艦功能相當於海上的拖車，一支健全的艦隊本需要適當配置一定比例的救難艦。儘管大武軍艦服役，但是目前僅有一艘，數量上仍顯不足。

值得注意的是，雖然大武軍艦與潛艦救難艦同屬美國海軍通用艦船分類符號的「ARS」救援打撈船類別，但搜救潛艦仍非其主要任務。海軍大武軍艦艦長陳建宏表示，「海獅、海豹、海龍、海虎潛艦的救援仍以大湖級救難艦為主。因為潛艦救難需要特殊設備，也要夠大的後甲板空間做艤裝。」事實上，大武軍艦的後甲板，主要用途仍為飛行載具所用。

在展示後勤戰力的同時，海軍也首次展示三款軍用商規海上監偵無人機，包括監偵型無人機、陸用型監偵無人機、艦載型監偵無人機等裝備。顯示國防自主能量持續投入，也期盼海上戰力得以更加完備。

