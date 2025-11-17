海上恐怖船！2901頭乳牛受困58天 土耳其禁靠港「糞便+屍體」瀰漫惡臭

船上環境惡劣，牛隻被迫擠在狹小艙房內，有動物死亡、分娩並與糞便混雜，瀰漫惡臭，局勢令人憂心。（翻攝自Animal Welfare Foundation）

一艘載有2,901頭牛的多哥籍貨船Spiridon II自9月20日從烏拉圭蒙得維的亞港啟航，前往土耳其班迪爾馬港，至今已在海上滯留58天。船上環境惡劣，牛隻被迫擠在狹小艙房內，有動物死亡、分娩並與糞便混雜，瀰漫惡臭，局勢令人憂心。

據德國動物福利基金會（Animal Welfare Foundation）指出，至少已有58頭牛死亡，約140頭母牛在船上分娩，其中50頭新生小牛被確認，但其餘90頭小牛下落不明。基金會警告，食物與淡水供應急劇減少，動物可能得不到妥善照顧。

綜合外媒報導，船隻原定於10月22日抵達班迪爾馬港，但因部分牛隻耳標與文件紀錄不符，土耳其當局拒絕入港。船隻在港口短暫補給後，又被迫返回海上停泊，動物福利組織擔憂牛隻將繼續受苦。

動物福利基金會專案經理薩尼亞（Maria Boada Saña）博士表示，「經歷從烏拉圭到土耳其的長途航行後，動物已經非常虛弱。每一次延誤都意味著巨大的痛苦。」澳大利亞活體出口專家辛普森（Lynn Simpson）博士補充：「飼料、墊料和淡水供應可能極度不足甚至不存在，若船在海上停泊，水質也可能不合格。」

Spiridon II建於1973年，2011年改裝為牲畜運輸船，船上可容納約4千平方公尺的動物空間。該船主要負責南美至中東的活體動物運輸，但已不再持有歐洲港口裝載許可。

動物福利基金會呼籲土耳其當局立即允許卸下動物，以減輕船上擁擠，改善剩餘牛隻的生活條件，並正式向歐洲委員會提出請求，要求介入協助存活牛隻的即時卸載。薩尼亞博士強調「這2,901頭牛的困境，是海上活體動物運輸制度問題的縮影，只要這類運輸存在，類似悲劇就會持續發生。」

