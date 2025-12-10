海上掃毒有成 美破獲毒品量增3倍 舊金山吸毒改善

圖／達志影像美聯社

美國在加勒比海的掃毒行動見成效，「海岸巡防隊」公布的報告顯示，截至9月底的財政年度，海上緝毒數量與10多年來的年平均相比，增加了3倍。舊金山是毒品氾濫嚴重的城市， 當地警長表示，海上毒品來源減少，確實有改善街頭毒品問題。美國以掃毒之名，施壓委內瑞拉總統馬杜洛交出政權，川普近日受訪表示：馬杜洛下台的日子不遠了。委國在野黨領袖馬查多榮獲諾貝爾和平獎，10日的頒典禮，她能否出席，成為國際關注焦點。

今年以來，美國在加勒比海的掃毒行動初見成效，美國「海岸巡防隊」公布的報告顯示，截至9月底的財政年度，海上緝毒數量與10多年來的年平均相比，增加了3倍。

海岸巡防隊少將 Jeff Novak：「我們加強瞭解毒品流向，在更多的資源協助下，統整出運毒可能的路線。」

今年1月，海巡單位獲得政府更多資源，也讓他們效率大增，美國今年破獲的所有毒品，有80%是海巡隊上繳，扣押近67公噸的古柯鹼；其中一次在佛州外海的掃毒行動，查獲毒品數量破了有史以來最高紀錄。

美國國家情報總監 加巴德：「這項資源的投資，讓海巡隊可以發揮最大功能，這是海巡人員投入工作的目的。」

美國境內毒品問題，也因為海上掃毒而有所改善，舊金山是毒品氾濫嚴重的城市， 當地警長表示，這次中央與地方一起合作掃毒，確實頗有成效。

舊金山市警長 Paul Miyamoto：「聯邦和地方層級共同阻止毒品流入社區，是很有幫助的，我們也很歡迎。撇開政治不談，毒品傷害社區裡的每一個人，確保沒有毒品流入社區是有益的。」

不過人權團體也提醒，古柯鹼的生產量仍持續增加，掃毒行動只能治標，販毒集團發現此路不通，就會改用其他方式繼續運毒。

毒品政策研究員 Josh Walsh：「首先，禁制毒品行動的本質，就是控制海外的毒品供應，但效果是有限的，只能間歇性地阻斷或減少供應，很快就會失效，因為運毒者會適應調整。」

海巡隊才是海上掃毒的大功臣，但國防部的軍事行動，卻搶了所有鋒頭，而且還引發戰爭罪的爭議。國防部長赫格塞斯和國務卿盧比歐周二到國會，就美軍二次空襲運毒船，導致兩名生還者死亡的事件做簡報，民主和共和兩黨議員都要求公布完整轟炸影片，但遭赫格塞斯推託。

民主黨參議員 舒默：「我們非常不滿意(簡報)，我問國防部長赫格塞斯，他會讓所有國會議員看沒有剪輯過、9月2日的影片嗎？他的答案是：我們還要再研究影片。依我之見，他們已經研究夠久了。」

川普在事件爆發後，原本同意讓國防部公布影像，但現在卻突然改口，外界懷疑是有不可告人的理由。

記者：「總統先生，你說公布完整9月2日轟炸影片沒問題，在委內瑞拉海岸，部長赫格塞斯說...」

美國總統 川普：「我沒這麼說喔，是妳說的，我沒有，這是ABC假新聞。」

記者：「你說公布完整影片沒問題，OK，部長赫格塞斯說...」

美國總統 川普：「赫格塞斯想怎麼做，我都沒問題。」

美國以掃毒之名，施壓委內瑞拉總統馬杜洛下台，川普近日受訪時更是講了大白話，他說馬杜洛下台的日子不遠了。

委國反對派領袖馬查多，因長期對抗馬杜洛獨裁政權，榮獲諾貝爾和平獎肯定。10日，諾貝爾將舉行頒獎典禮，9日，諾貝爾研究所原定要舉行的和平獎得主記者會被取消。馬查多從2014年起，就被禁止離境，已經躲藏一年未現身，她是否出席頒獎典禮，成為國際關注焦點。馬查多的家人已經抵達奧斯陸，如果她無法親自領獎，將由家人代領。馬查多離開委內瑞拉將面臨多重風險，司法單位控訴她陰謀和煽動罪，一旦出境就會成為逃犯；此外，她若流亡在外無法回國，反對黨聲勢也會被削弱，推翻馬杜洛政權會難上加難。

