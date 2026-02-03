海上玩水意外受困！澳13歲少年游4hr救全家 被讚「英勇無畏」

13歲少年救全家！澳洲上週發生一起海上意外，一家人在西澳大利亞州南部的喬格拉菲灣（Geographe Bay）進行水上活動時遇到強風，他們被吹離航線後困在海上。全靠13歲長子冒著危險獨自游了4公里回到岸上求救，全家人才平安脫險。

澳洲一家人在海上進行活動時遇難，13歲少年英勇游回岸上求救。（示意圖／PIXABAY）

這起意外發生在上月30日，一名母親帶著分別為13歲、12歲的兒子和8歲的女兒到西澳大利亞州南部的喬格拉菲灣進行槳板和皮划艇運動；沒想到過程中遇到強風將他們的充氣艇吹離航線，一家人受困在海面上。

隨後13歲的長子決定划船返回岸邊求救，但他的皮艇進水了，於是他獨自游了4公里回到岸邊求救。

西澳警方2日發表聲明稱，警方隨即在昆達盧普海灘展開大規模搜救行動，尋找失蹤的親屬。救援直升機於晚上8點30分左右在離岸約14公里處發現了男孩的母親和弟妹，當時他們正緊緊抓住一塊槳板。

警方立刻派出一艘志願海上救援船前往他們所在的位置，成功救下3人並將他們送至醫院治療。

納圖拉利斯特志願海上救援隊（Naturaliste Volunteer Marine Rescue Group）表示，這名少年的行為「超乎常人」。指揮官布雷斯蘭德（Paul Bresland）稱，「這家人展現出的勇氣、力量和膽識令人驚嘆，尤其是那位游了4公里去求救的少年，據他估計，他穿著救生衣游了兩個小時，後來覺得穿著救生衣游不過去，於是就把救生衣扔了，然後光著身子再游了兩個小時。」

而警方表示，這起事件再次提醒人們，海洋狀況變化之快往往令人來不及反應。「這位13歲男孩的英勇無畏值得高度讚揚，他的決心和勇氣挽救了他母親和兄弟姐妹的生命。幸運的是，這3人當時都穿著救生衣，這幫助他們得以倖存。」

據澳洲廣播公司（ABC）報導，這家人在出院後拜訪了海上救援隊，向他們表示感謝。

