海上空中監獄翻版? 中國連兩日遣返13台灣詐欺犯
政治中心／葉為襄、林大帷 台北-金門報導
中國昨天（3）突然從小三通管道，把10名台籍詐騙犯送回金門，今天（4）又送回3名，因中方沒按照往例事先通知我國，讓通緝犯和一般民眾搭同一艘船，被外界形容是"海上版空中監獄"，副主委梁文傑表示，中方有通知、只是慢了點，我國不滿意這樣的處置方式。
電影空中監獄預告片：「今天的班機很特別，大部分都是終身監禁囚犯，一些是死刑犯。」飛機上，滿載囚犯，有連續殺人犯還有人千方百計想逃獄，電影空中監獄劇情，讓人頭皮發麻，但近期，竟傳出有"小三通版的空中監獄"，中國無預警將10名通緝犯，循小三通管道，從廈門遣返金門，還讓一般民眾搭同一艘船。陸委會發言人梁文傑表示昨天確實有10位，涉及詐騙罪的國人，在中國大陸服刑期滿，然後回來臺灣，但是必須要說，這一次確實對對方，對我方的通知，是比較慢的。
演哪齣？中國突遣返13台詐騙犯 陸委會：中方有通知、但慢了點。(圖/民視新聞)
陸委會記者會上，副主委梁文傑證實有10名台籍嫌疑人，被送回來，事發在3號下午4點30分和5點的船班，小三通接獲8人未持證件無法通關，移民署和港務總隊出動20多名員警到場，其中2名嫌犯在中國服刑完畢，沒被台灣通緝、其餘8人有4名，分別是37歲和35歲的林姓男子，以及22歲的褚姓和楊姓33歲男子當場被發監，其餘4人視訊問訊後請回，但隔天，中方又要送3人到台灣。陸委會很有意見，發言人梁文傑說這一次的遣返，它確實和我們過去所講的，這個兩岸共打的機制，是不太一樣的，那我們也希望對方，有能夠遣返一些人回來，但是他們這次採取了這樣的做法，我們雖然不滿意，但是還是要務實的處理這個問題。
演哪齣？中國突遣返13台詐騙犯 陸委會：中方有通知、但慢了點。(圖/民視新聞)
梁文傑證實，這回遣送嫌犯回台並非往常依循管道，強調台灣還是有權決定，是否要讓類似人士登船。小三通是不少台人赴中旅遊、商務等管道，和嫌疑犯同船，不只有人身安全問題，也牽涉國安，中國的動作再度挑動兩岸敏感神經。
原文出處：演哪齣？中國突遣返13台詐騙犯 陸委會：中方有通知、但慢了點
「宣揚武統」錢麗居留許可遭廢「在台時間不多了」 陸委會回應
錢麗打包離開華碩竟嗆：我會回來！許美華曝「叫她滾」時機
中國突襲「小三通」遣返10詐騙犯回台 陸委會：通知太慢
