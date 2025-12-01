海上緝毒前線》AI 與無人機如何重塑美國海岸防衛隊戰力

美國為打擊海上毒品，正以前所未有的速度，從傳統軍武轉向 AI（人工智慧）、無人化作戰。今年11月，美國海岸防衛隊（USCG）透過Shield AI的V-BAT無人機，在加勒比海域上空持續追蹤一艘高速小艇逾13小時，成功讓USCG截獲約6萬磅古柯鹼，創下最大規模的毒品破獲紀錄。

根據《華爾街日報》報導，USCG指揮艦上的操作員能透過V-BAT無人機即時看到水面上幾近隱沒在海浪中的高速小艇輪廓，更精準展開查緝毒品行動。這種方式與過去依賴目視巡邏、探照燈與人工偵搜的年代截然不同。這是新型態的海上緝毒戰的縮影，作戰方式正被AI與無人系統重新定義。

11月19日，美國海岸防衛隊STONE號巡邏艦於在佛州港口展示了成功查緝的古柯鹼。(AP)

海上緝毒的困境：廣闊海域、人力不足

USCG的責任範圍涵蓋450萬平方英里的海域，然而，多年來這支部隊一直處在人力不夠、艦艇不夠的窘境，巡邏頻率也因此被迫降到最低。

負責USCG機器人與自主系統的項目官員安東尼奧利（Anthony Antognoli）直言：「我們沒有足夠的人力覆蓋那麼大的海域」。許多海域的巡邏工作往往仰賴少數船艦獨自穿梭，遇上天候不佳時，甚至完全失去監控能力。

正是在這種背景下，無人機的角色被重新審視。它不再只是輔助或試驗性的配備，而是彌補海上監偵缺口的唯一可行方案。

V-BAT無人機可垂直起降、噪音低

V-BAT無人機的特性適合海岸巡邏隊的使用環境，它能垂直起降，因此不需要大型飛行甲板；它續航力超過13小時，能長時間貼著海面搜尋；它不需要太多照明、噪音也極低，毒販往往意識到被追蹤時已經來不及。

今年7月，USCG在兩艘國家安全級巡邏艦Midgett、Stone上進行 V-BAT的全面作戰測試。研發中心作為獨立測試機構，從升空流程、船艦協同、任務執行到資料回傳逐項記錄。最終結果顯示，系統在海上任務的運行穩定，沒有重大操作風險。

這個結果等於為 V-BAT開啟了部署之門。海岸巡邏隊接下來會在十多艘巡邏艦上安裝 V-BAT 系統，同時在美國南部邊境建置陸基操作點，使海上與陸上監控形成連動。

安東尼奧利估計，光是 2025 年以來，V-BAT 就協助查獲超過10億美元毒品。他的估算並未誇大，因為以機器的持續監控能力來看，它能做的遠比一艘人力巡邏艦多得多。這句話逐漸在艦隊內部成為共識：「一架無人機能做10艘巡邏艦才能做到的事」。

11月19日，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard，右)與美國海岸防衛隊官員於USCG的STONE號巡邏艦展示查獲的古柯鹼。(AP)

美國要用AI強化國土安全，新創科技搶商機

海岸巡邏隊推動無人系統，顯示出川普政府透過AI等新科技強化捍衛國土安全的決心。美國政府的10年預算案，為國土安全部增撥1650億美元，其中60億美元將投入邊境科技；海岸巡邏隊則額外獲得3.5億美元用於自主系統。

這對新創國防科技公司的來說是新市場商機。以美國業者Shield AI為例，該公司原專攻中東戰場的偵察任務，但在阿富汗與伊拉克戰事降溫後，軍事合約急速縮水，公司面臨成長停滯。如今，隨著緝毒行動更趨科技化，已經快速搶佔相關商機。

來自矽谷的Vannevar Labs則主打資料端，他們的系統能分析中國供應商與南美犯罪集團之間的供應鏈連動。

總部位於杜拜的Rakia Group 在今年成立了美國子公司，推動一套能整合暗網交易、加密訊息、船隻訊號、手機定位與社群痕跡的 AI 分析平台。其核心產品能讓分析人員看到走私路線中的那些細微異常：例如一艘貨櫃船的重量與文件不符，或一艘漁船的航跡與所有權紀錄互相矛盾。

戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西安（Mark Cancian）認為，美國國防政策方向很明確：無人化、AI 化、持續監控化，有相關預算投入，對企業來說，這是好事。」

毒販也懂用無人機，反無人機技術部署更重要

緝毒單位懂得用無人機追毒販蹤跡，毒販當然也會利用商用無人機在邊境上空投遞或偵查。這使得反無人機技術同步獲得重視。

烏克蘭新創公司Moodro將其戰場經驗轉移到邊境安全。他們的電磁干擾系統能在10英里外攔截無人機。另一家新創Epirus則以電磁脈衝系統切入市場，其系統能快速癱瘓目標無人機，同時避免對周邊造成破壞。Epirus已經獲得美國陸軍約4400萬美元訂單，預計在2026年進行更大規模測試。

在無人機之外，影像技術也成為新的競爭領域。Overwatch Imaging執行長 Greg Davis把他們的技術形容得很簡單：「我們擅長找小船。」其空中攝影系統能在大範圍海面上辨認微弱的船隻輪廓，讓原本稀薄的海上情報能力被放大。

國防創新單位（DIU）已代表 USCG 提出明確訊息，需要能「可靠阻止不服從指令的小型船隻」的技術，且需避免對人員造成過度風險。

不過，效率並非沒有代價。今年9月以來，美軍對小型販毒船隻展開一系列攻擊，已造成數十人死亡。批評者與部分國際組織質疑這些行動是否已越過法律界線，甚至指責其為「法外處決」。對軍方與執法者而言，技術提升讓行動更精準、風險更低；但對人權團體與國際法學者來說，這可能讓武力使用的門檻降低，同時使判斷責任難以釐清。

技術不是中性的，它會改變行動方式，也會重新塑形國家在邊境的姿態。

